Dopo diversi giorni con tanta pioggia e neve sui monti, il ciclone Erminio sta ormai abbandonando la Calabria e il meridione. Già dalla giornata odierna infatti il vortice tenderà ad allontanarsi ma lasciando ancora qualche strascico instabile: in particolare nelle ore pomeridiane precipitazioni sparse interesseranno gran parte della regione ma saranno ormai le ultime prima di una generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Come anticipato nei scorsi articoli a partire dalla giornata di sabato ma soprattutto dalla santa Pasqua di domenica 5 aprile, l’anticiclone tenderà a prendere possesso della Calabria apportando tempo stabile ovunque e temperature in netto rialzo: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti tra la giornata di Pasquetta e giovedì 9 aprile sono previste temperature di circa 10°C alla quota di 1500 m.

Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro potrà raggiungere valori fino ai 22°C ma con possibili punte fino ai 24°C specie nelle aree interne del Cosentino e Reggino. Sarà il preludio della vera primavera?