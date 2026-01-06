Dopo un lunedì caratterizzato da tempo localmente instabile, ecco che nella giornata di martedì avremo una giornata transitoria prima di un nuovo peggioramento di stampo invernale su tutta la Calabria.

Pioggia e neve in arrivo

A partire da domani infatti, aria fredda di origine polare raggiungerà la Calabria apportando un generale calo delle temperature accompagnato da un minimo di bassa pressione che causerà maltempo sparso. Secondo gli ultimi aggiornamenti piogge e temporali sono previsti soprattutto lungo le aree tirreniche della Regione con sconfinamenti fin verso le aree interne e joniche almeno fino alla giornata di domenica con maltempo a più riprese alternato a fasi più asciutte.

Il calo delle temperature però porterà finalmente il ritorno della neve: già da domani la neve inizierà a cadere sulle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con quota inizialmente elevata per poi scendere fino ai 700m specie sulla Calabria centro settentrionale.

Venti di tempesta

A ridosso del fine settimana però e in particolare dalla serata di giovedì, oltre al maltempo, il minimo di bassa pressione richiamerà a sé forti correnti occidentali capaci di causare un notevole aumento dell'intensità del vento su tutta la regione. Sempre secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste raffiche di vento molto forti o di tempesta su tutta la Calabria con valori che potranno superare i 100-120 km/h specie lungo le aree joniche e a ridosso dei crinali montuosi.