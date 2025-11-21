La tregua dal maltempo che ha interessato la giornata di ieri sta ormai per terminare. Questo a causa dell’arrivo di una perturbazione da Nord che apporterà piogge e temporali sparsi su gran parte della Calabria accompagnata da aria fredda di matrice artica che farà diminuire sensibilmente le temperature e farà cadere la prima neve della stagione sui monti.

Aria fredda in arrivo: prima neve sui monti

Nel dettaglio, già a partire dalla mattinata si avranno piogge e locali temporali lungo le aree Tirreniche con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne; nel pomeriggio/sera tali precipitazioni potranno interessare anche alcune aree del comparto Jonico tra cui il Catanzarese e tra Cosentino e Crotonese. Ecco però che proprio in questo frangente l’aria fredda inizierà ad affluire sulla Calabria: già dalla notte infatti possibili rovesci nevosi interesseranno le vette della Sila e del Pollino inizialmente a partire dai 1700-1800 m di quota. Durante la giornata di sabato però l’aria fredda ingloberà l’intera Regione con valori che alla quota di 1500 m potranno raggiungere gli 0/-1°C e ciò vorrà dire che le nevicate si potranno spingere fin verso i 1000-1100 m di quota interessando probabilmente anche le aree dei villaggi della Sila Piccola Catanzarese e Pre-sila Cosentina e Catanzarese. Alle quote più basse invece la pioggia la farà da padrona con temperature che lungo le coste difficilmente supereranno i 12-13°C nelle ore diurne.