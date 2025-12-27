Le festività natalizie appena trascorse sono state caratterizzate da tempo tuttavia stabile su gran parte della regione con qualche nube solo lungo le aree joniche dove si sono verificati deboli piovaschi specie sul Crotonese e aree interne del Catanzarese.

Ecco però che durante il weekend avremo una temporanea rimonta dell’alta pressione che apporterà bel tempo su tutta la regione e temperature in calo durante le ore notturne.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori di circa 14-16°C durante le ore diurne lungo tutte le aree costiere e con picchi fino ai 17-18°C nelle aree interne della bassa Calabria. Tali valori però dureranno poco durante la giornata: a causa dell’inversione termica che si andrà a creare con i cieli sereni, si avranno temperature minime localmente rigide. Specie nelle aree montuose il termometro raggiungerà gli 0°C su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con locali punte fino ai -2/-3°C sulle alture di Botte Donato e sulla Sila Piccola Catanzarese; sulle coste e pianure invece si avranno valori diffusi intorno agli 8-9°C con temperature fino ai 6-7°C sui capoluoghi di Regione ad eccezione di Cosenza dove si potranno raggiungere i 3°C.

Con l’arrivo della nuova settimana il termometro subirà un ulteriore calo su tutta la Regione a causa dell’arrivo di aria molto fredda da Nord-est, ma di questo ne riparleremo.