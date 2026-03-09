Dopo una settimana dal sapore ancora primaverile, nel weekend appena trascorso e all’inizio di questa settimana aria più fresca in quota sta interessando la Calabria, apportando piogge e locali temporali nelle ore pomeridiane.

Le previsioni meteo per lunedì

In particolare, nella giornata di oggi avremo una mattinata stabile su tutta la regione, con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente nuvolosi.

Nel primo pomeriggio piogge e locali temporali saranno in formazione nelle aree interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, con possibili sconfinamenti verso le aree ioniche reggine, catanzaresi e crotonesi. Nuvoloso altrove, ma con basso rischio di precipitazioni.

Miglioramento in serata su tutta la regione, con ampie schiarite. Le temperature rimarranno stazionarie ovunque, con valori leggermente al di sopra delle medie stagionali, mentre i venti saranno variabili.