Vibo la provincia che ha registrato i valori più bassi. Ma questa fase durerà poco, già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento. Le previsioni
Il maltempo che ha interessato la Calabria ci ha ormai lasciato ma con il suo spostamento verso est ha richiamato aria molto fredda da Nord-est. Tale aria ha causato un notevole abbassamento delle temperature su tutta la regione con valori che durante la notte si sono rivelati gelidi specie sui monti. Ecco alcuni valori registrati:
Botte Donato -12.6°C
Celico - Monte Scuro -11.4°C
Spez. Sila - Moccone -8.5°C
Aprigliano - Diga di Spineto -8.4°C
Serra S.Bruno -7.2°C
Lorica -7.1°C
Bianchi - Palinudo Staglio -6.5°C
Soveria Mannelli -6.3°C
Mongiana P. -5.8°C
Spadola -5.8°C
Decollatura -5.6°C
Gambarie d'Aspromonte -5.5°C
Savelli -5.2°C
Chiaravalle -4.8°C
Mormanno -3.9°C
Cosenza Crati -3.8 gradi
Mendicino - Tivolille -3.7°C
San Giovanni in Fiore -3.6°C
Cardeto -3.4°C
Cenadi - Serralta -3.4°C
Acri -3.0°C
Fabrizia -2.9°C
Domanico -2.9°C
Aprigliano -2.8°C
Lamezia Terme - Nicastro -0.8°C
Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di regione con Vibo Valentia 1.1°C, Catanzaro 2.3°C, Crotone 5.2°C, Reggio Calabria 8.1°C.
Questa fase fredda però sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento con valori che entro metà settimana torneranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.