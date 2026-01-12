Vibo la provincia che ha registrato i valori più bassi. Ma questa fase durerà poco, già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento. Le previsioni

Il maltempo che ha interessato la Calabria ci ha ormai lasciato ma con il suo spostamento verso est ha richiamato aria molto fredda da Nord-est. Tale aria ha causato un notevole abbassamento delle temperature su tutta la regione con valori che durante la notte si sono rivelati gelidi specie sui monti. Ecco alcuni valori registrati:

Botte Donato -12.6°C

Celico - Monte Scuro -11.4°C

Spez. Sila - Moccone -8.5°C

Aprigliano - Diga di Spineto -8.4°C

Serra S.Bruno -7.2°C

Lorica -7.1°C

Bianchi - Palinudo Staglio -6.5°C

Soveria Mannelli -6.3°C

Mongiana P. -5.8°C

Spadola -5.8°C

Decollatura -5.6°C

Gambarie d'Aspromonte -5.5°C

Savelli -5.2°C

Chiaravalle -4.8°C

Mormanno -3.9°C

Cosenza Crati -3.8 gradi

Mendicino - Tivolille -3.7°C

San Giovanni in Fiore -3.6°C

Cardeto -3.4°C

Cenadi - Serralta -3.4°C

Acri -3.0°C

Fabrizia -2.9°C

Domanico -2.9°C

Aprigliano -2.8°C

Lamezia Terme - Nicastro -0.8°C

Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di regione con Vibo Valentia 1.1°C, Catanzaro 2.3°C, Crotone 5.2°C, Reggio Calabria 8.1°C.

Questa fase fredda però sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento con valori che entro metà settimana torneranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.