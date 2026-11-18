Il Libeccio torna a soffiare con forza sulla Calabria. Una perturbazione inserita nel flusso di correnti atlantiche che sta attraversando l'Europa centro-meridionale porterà nelle prossime ore un deciso rinforzo dei venti, con raffiche che potranno superare i 50-60 chilometri orari soprattutto lungo la fascia tirrenica e nelle aree interne. La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato un'allerta gialla su alcuni settori della regione (i due localizzati sul Tirreno cosentino).

Il peggioramento è atteso dalle prime ore della giornata indicata nell'avviso. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, interesseranno diverse regioni italiane e si intensificheranno anche sulla Calabria, in particolare lungo i settori costieri e montuosi. Sui crinali appenninici sono possibili raffiche più intense, mentre lungo le coste esposte il moto ondoso potrà provocare forti mareggiate.

Vento forte sulla fascia tirrenica: i rischi

Non si tratta soltanto di un peggioramento delle condizioni atmosferiche: venti di questa intensità possono provocare la caduta di rami e alberi, soprattutto dove il terreno è già impregnato dalle piogge dei giorni precedenti.

Possibili disagi anche alla circolazione stradale. Le raffiche laterali possono compromettere la stabilità dei veicoli più esposti. Particolare prudenza è richiesta sui viadotti e in uscita dalle gallerie, dove le variazioni improvvise della direzione del vento possono sorprendere chi è alla guida. Non si escludono inoltre interruzioni temporanee dell'energia elettrica e problemi ai collegamenti marittimi per il mare agitato sul Tirreno.

Possibili rovesci e aggiornamenti meteo

Il vento sarà accompagnato da un aumento dell'umidità e non sono esclusi rovesci di breve durata. La situazione potrà evolvere nelle prossime ore, con possibili aggiornamenti in base all'intensità dei fenomeni e alla loro distribuzione sul territorio.

La Protezione civile invita a consultare il bollettino nazionale di criticità e allerta sul proprio sito ufficiale e a seguire le indicazioni delle autorità locali, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree maggiormente esposte alle raffiche.