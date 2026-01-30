Dopo le piogge che hanno interessato la regione fino alla giornata di ieri, ecco che durante la mattinata odierna avremo una brevissima pausa dai fenomeni con condizioni meteorologiche perlopiù stabili su gran parte della Calabria ad eccezione di qualche isolato piovasco tra Catanzarese e Vibonese.

Nel pomeriggio però e fin verso la mattinata di domani una nuova perturbazione farà capolinea sulla regione apportando piogge e locali temporali a partire dai versanti tirrenici del Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino con fenomeni che sconfineranno fin verso le aree interne e Joniche. Le precipitazioni risulteranno localmente anche moderate/forti accompagnate da raffiche di vento sostenute.

Durante il weekend invece, e in particolare nella giornata di sabato, un minimo di bassa pressione si andrà a collocare nel Mar Jonio apportando, in questo caso, precipitazioni su tutte le aree Joniche della regione dove anche qui i fenomeni risulteranno perlopiù moderati e accompagnati da venti sostenuti.

Per un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche quindi dovremo aspettare la fine di questo weekend quando l’alta pressione tornerà ad invadere la regione con conseguente ritorno del bel tempo e temperature in generale aumento.