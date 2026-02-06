Come da previsione l'ennesima perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria apportando maltempo sparso. Le aree più interessate dal maltempo sono state soprattutto quelle Tirreniche e interne dove si sono registrati quasi 80 mm nel Cosentino.

Ecco alcuni accumuli registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

  • Altomonte: 92.4 mm
  • Bianchi - Palinudo Staglio 78.0 mm
  • Saracena 69.1 mm
  • Lorica 56.4 mm
  • Rogliano 47.7 mm
  • Petilia Policastro 43.4 mm
  • San Sosti 38.4 mm
  • Celico - Monte Scuro 37.9 mm
  • Lorica - Nocelle-Arvo 35.8 mm
  • Soveria Mannelli 35.8 mm
  • Aprigliano - Diga di Spineto 31.2 mm
  • Pentone 29.2 mm
  • Mesoraca 28.7 mm

In concomitanza con il maltempo però si sono attivati forti raffiche di vento da ovest su tutta la Calabria con raffiche che hanno addirittura superato i 140 km/h. Ecco di seguito alcune raffiche registrate:

  • Placanica 145 km/h
  • Mendicino - Volpicchie 124 km/h
  • Mendicino - Tivolille 114 km/h
  • Corbino 107 km/h
  • Celico - Monte Scuro 106 km/h
  • Mormanno 101 km/h
  • Ferruzzano 99 km/h
  • Cosenza - Campagnano 97 km/h
  • Pietrastorta 91 km/h
  • Lattarico 87 km/h
  • Sant'Ilario dello Ionio 87 km/h
  • Arasi' 82 km/h
  • Allai 82 km/h
  • Altilia 82 km/h
  • Siderno - Corso Garibaldi 81 km/h
  • Cosenza - Serra Spiga 76 km/h
  • Cosenza - Vaglio Lise 76 km/h (proprietà di Logullo)
  • Pizzo Calabro 75 km/h
  • Crotone - Pertusola 75 km/h
  • Cosenza Diodato 75 km/h
  • Catanzaro - Viale Crotone 74 km/h
  • Monte Scrisi 74 km/h
  • Sellia Superiore 74 km/h
  • Belsito 72 km/h
  • Steccato di Cutro 72 km/h
  • Feroleto Antico 70 km/h
  • Motta Santa Lucia 68 km/h
  • Reggio C. - Amendolea 68 km/h
  • Amantea Spiaggia 68 km/h (proprietà di Logullo)
  • Girifalco 67 km/h
  • Lamezia Terme 66 km/h

Nelle prossime ore è comunque atteso un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche se non sono da escludere residue precipitazioni a macchia di leopardo lungo le aree Tirreniche Cosentine e Catanzaresi.