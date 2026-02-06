La perturbazione atlantica che ha colpito la regione ha portato temporali sulle aree tirreniche e interne. I dati delle stazioni meteorologiche Arpacali. Nelle prossime ore è atteso un miglioramento generale delle condizioni meteo

Come da previsione l'ennesima perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria apportando maltempo sparso. Le aree più interessate dal maltempo sono state soprattutto quelle Tirreniche e interne dove si sono registrati quasi 80 mm nel Cosentino.

Ecco alcuni accumuli registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Altomonte: 92.4 mm

Bianchi - Palinudo Staglio 78.0 mm

Saracena 69.1 mm

Lorica 56.4 mm

Rogliano 47.7 mm

Petilia Policastro 43.4 mm

San Sosti 38.4 mm

Celico - Monte Scuro 37.9 mm

Lorica - Nocelle-Arvo 35.8 mm

Soveria Mannelli 35.8 mm

Aprigliano - Diga di Spineto 31.2 mm

Pentone 29.2 mm

Mesoraca 28.7 mm

In concomitanza con il maltempo però si sono attivati forti raffiche di vento da ovest su tutta la Calabria con raffiche che hanno addirittura superato i 140 km/h. Ecco di seguito alcune raffiche registrate:

Placanica 145 km/h

Mendicino - Volpicchie 124 km/h

Mendicino - Tivolille 114 km/h

Corbino 107 km/h

Celico - Monte Scuro 106 km/h

Mormanno 101 km/h

Ferruzzano 99 km/h

Cosenza - Campagnano 97 km/h

Pietrastorta 91 km/h

Lattarico 87 km/h

Sant'Ilario dello Ionio 87 km/h

Arasi' 82 km/h

Allai 82 km/h

Altilia 82 km/h

Siderno - Corso Garibaldi 81 km/h

Cosenza - Serra Spiga 76 km/h

Cosenza - Vaglio Lise 76 km/h (proprietà di Logullo)

Pizzo Calabro 75 km/h

Crotone - Pertusola 75 km/h

Cosenza Diodato 75 km/h

Catanzaro - Viale Crotone 74 km/h

Monte Scrisi 74 km/h

Sellia Superiore 74 km/h

Belsito 72 km/h

Steccato di Cutro 72 km/h

Feroleto Antico 70 km/h

Motta Santa Lucia 68 km/h

Reggio C. - Amendolea 68 km/h

Amantea Spiaggia 68 km/h (proprietà di Logullo)

Girifalco 67 km/h

Lamezia Terme 66 km/h

Nelle prossime ore è comunque atteso un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche anche se non sono da escludere residue precipitazioni a macchia di leopardo lungo le aree Tirreniche Cosentine e Catanzaresi.