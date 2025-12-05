Il maltempo che ha apportato diversi disagi sulla Calabria Jonica a causa del vortice ciclonico nord africano è ormai un lontano ricordo. Quest’ultimo infatti si è ormai allontanato verso nord dando spazio a correnti più occidentali, con le ultime note instabili su parte della regione.

Previsioni meteo venerdì

Nel dettaglio nella giornata di oggi avremo condizioni meteorologiche variabili su gran parte della regione con nubi sparse; tali nubi saranno più compatte lungo le aree Tirreniche dove non sono da escludere locali deboli piovaschi in particolare tra Cosentino e lametino. Nel pomeriggio/sera si avranno maggiori schiarite quasi ovunque ad eccezione della bassa Calabria Tirrenica dove saranno possibili locali piogge su Reggino e Vibonese.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi che saranno compresi tra i 14°C e i 17°C lungo le coste e i venti si predisporranno da ovest con intensità moderata.