Come da previsione la neve ha fatto visita sulla nostra regione. Questo a causa dell'arrivo di una saccatura di aria fredda di matrice artica che ha apportato un generale e netto calo delle temperature specie sulle aree montuose accompagnato da una perturbazione che ha dato vita a precipitazioni sparse.

Già dal mattino la neve ha iniziato ad interessare le aree più elevate come Monte Botte Donato e Pollino ma, col passare delle ore, la quota neve ha subito un drastico calo con fiocchi fino ai 1200-1300m. Attualmente infatti si registrano nevicate anche su Camigliatello, Lorica e villaggi della Presila catanzarese e cosentina e nelle prossime ore, complice l'aumento delle precipitazioni, le nevicate potranno essere più abbondanti e fino ai 900-1000 m di quota.