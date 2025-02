Il maltempo causato da l vortice ciclonico afro-mediterraneo sta ormai per diventare un ricordo. Ricordo che però non è dei migliori: diversi disagi infatti hanno interessato soprattutto le aree del Catanzarese, Vibonese e Reggino interno dove violenti temporali hanno causato allagamenti diffusi. Per la precisione si è trattato di un temporale autorigenerante: fenomeno temporalesco che si autoalimenta a causa del contrasto tra due masse d’aria con caratteristiche termiche differenti: una caldo-umida presente alle basse quote e un’altra più fredda e secca alle quote superiori.

La loro pericolosità è sita soprattutto nella stazionarietà dei fenomeni, che possono quindi insistere su un’area molto circoscritta per diverse ore, nonché sull’inte nsità degli stessi. Ciò è visibile anche dalle cumulate registrate dalle stazioni meteo dell’Arpacal che di seguito ne riportiamo alcune:

- Santa Cristina d’Aspromonte: 143.2 mm

- Molochio: 119.4 mm

- Santa Maria di Catanzaro: 114.3 mm (amatoriale)

- Cortale: 112.8 mm

- Taurianova: 107.2 mm

- Palermiti: 102.4 mm

- Platì: 100.2 mm

- Catanzaro: 95.8 mm

- Borgia-Roccelletta: 95 mm

– Chiaravalle Centrale: 94.6 mm

- Fabrizia: 87.8 mm

- Cittanova: 86.8 mm

- Giffone: 85.8 mm

- Petilia Policastro-Pagliarelle: 82.4 mm

- Cenadi-Serralta: 81.8 mm

- Serra San Bruno: 81 mm

Nella giornata odierna il vortice andrà spostandosi verso sud apportando ancora residue precipitazioni sulla Calabria, anche se di minore entità. In particolare le piogge interesseranno ancora le aree Ioniche reggine, catanzaresi, crotonesi e relative aree interne, anche se comunque l’intensità dei fenomeni sarà al massimo moderata e senza dunque particolari eccessi. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale.