Dopo la debole perturbazione di ieri una seconda a cavallo tra oggi e domani mattina porterà su tutta la regione un’ondata di maltempo con locali temporali
La debole perturbazione che ha interessato nella giornata di ieri la Calabria si è ormai allontanata verso est ma nella serata di oggi, una seconda perturbazione scivolerà verso la nostra regione apportando nuove piogge e locali temporali.
Piogge e forti venti in arrivo
In particolare tra la serata odierna e la mattinata di domani sono attese precipitazioni localmente moderate/forti lungo tutto il versante tirrenico con fenomeni che raggiungeranno le aree interne e quelle joniche del Catanzarese.
L'attenzione però sarà rivolta soprattutto al forte rinforzo dei venti: la perturbazione infatti porterà con sé violente raffiche di vento su tutta la Calabria a partire dalla serata di oggi. Sono previste raffiche di circa 70-80 km/h su tutte le coste tirreniche della regione con conseguente moto ondoso marino in netto aumento e mari che risulteranno molto mossi; le raffiche più intense però si registreranno soprattutto lungo i pendii dei monti e lungo i versanti jonici della regione: qui, a causa dei venti di caduta che si andranno a creare, sono attese raffiche di circa 100 km/h con possibili punte fino ai 110 km/h su Crotonese e Catanzarese.