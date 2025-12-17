La veloce perturbazione di ieri è già un ricordo, oggi e domani previsto un miglioramento delle condizioni su tutta la regione, con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni

Come da previsione la veloce perturbazione che ha raggiunto la Calabria ha apportato piogge sparse specie nelle aree joniche e interne con precipitazioni localmente moderate ma senza nessun evento eccezionale.

Tale perturbazione ha già abbandonato la regione e già in queste ore è in atto un generale miglioramento ovunque con cieli che nella giornata di oggi si manterranno perlopiù poco nuvolosi.

Stessa situazione l’avremo anche nella giornata di domani con condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni.

Le temperature sono previste in generale aumento specie nei valori massimi con picchi fino ai 18-19°C nel Cosentino e Reggino e venti variabili.