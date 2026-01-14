La perturbazione fredda che ha causato piogge, nevicate e venti forti è ormai un lontano ricordo. Aria più mite atlantica infatti ha preso il suo posto apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e un generale e graduale aumento delle temperature.

Piogge sparse da venerdì

Ecco però che diverse perturbazioni raggiungeranno la Regione a partire da venerdì con possibili piogge sparse su parte della Calabria e in particolare lungo le aree Joniche dove correnti umide da Sud apporteranno piogge su Reggino, Catanzarese e Crotonese con precipitazioni che localmente potranno risultare anche moderati.

Possibile violento maltempo tra 19-20 Gennaio

Attenzione però tra il 19 e il 20 gennaio: da diversi giorni infatti gli aggiornamenti meteorologici stanno registrando una possibile formazione di un vortice ciclonico nel Mar Tirreno capace di apportare una violenta fase di maltempo. Secondo sempre gli ultimi aggiornamenti le aree più colpite dovrebbero essere quelle Joniche e interne con precipitazioni localmente alluvionali.

Ovviamente questa è ancora una tendenza vista la distanza temporale all'evento, restate dunque ad aggiornati.