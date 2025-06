La goccia fredda che ha interessato gran parte della settimana con locale instabilità specie sui monti e un generale calo delle temperature, si sta ormai allontanando dalla Calabria. Ne conseguirà un weekend caratterizzato da due facce: sabato con gli ultimi temporali pomeridiani e domenica con bel tempo e caldo nella norma. Ecco di seguito le previsioni dettagliate per questo fine settimana.

Previsioni meteo per il weekend

Durante la giornata di oggi, sabato, attendiamo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane avremo un generale aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose con possibili piogge e temporali nelle aree del Pollino, Orsomarso, catena costiera, Sila specie Piccola, Serre e Aspromonte con precipitazioni che localmente potranno essere intense.

Le precipitazioni potranno comunque sconfinare anche in altre aree come le aree interne del Cosentino tra cui Valle del Crati e la città di Cosenza, su gran parte del territorio catanzarese sia tirrenico che jonico e localmente lungo le coste tirreniche della bassa Calabria. In serata si avranno invece ampie schiarite con condizioni meteorologiche stabili ovunque e cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Per la giornata di domenica, come anticipato, ci attendiamo un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche: al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne e montuose ma in questo frangente non sono previste precipitazioni, mentre altrove avremo bel tempo e cieli sereni o al più poco nuvolosi. Discorso identico lo vivremo anche durante le ore serali e notturne con tempo stabile ovunque e con cieli sereni.

Le temperature sono previste stazionarie e senza grandi variazioni su tutta la regione con valori che saranno compresi tra i 28°C e i 30°C su gran parte del territorio e con picchi isolati fino ai 32-33°C nelle aree interne cosentine.