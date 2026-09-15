La goccia fredda atlantica e il mare caldo favoriscono l’instabilità: dopo una mattinata tranquilla, le nubi convettive cresceranno sulle montagne e potranno provocare precipitazioni sui rilievi con possibili sconfinamenti verso le aree interne e ioniche

Il ciclone presente a Sud della Sicilia formatosi a causa dell’elevata temperatura marina a contatto con la goccia fredda atlantica apporterà in Calabria un richiamo di aria più fresca in quota nella giornata di oggi.

Dopo una mattinata prettamente stabile e con cieli poco nuvolosi, ecco che nelle ore pomeridiane nubi convettive saranno in formazione nelle aree montuose. Tali nubi daranno vita a temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con sconfinamenti fin verso le aree interne e Joniche della Regione.

In particolare le aree più interessate saranno quelle del Catanzarese e Reggino dove le precipitazioni risulteranno a tratti intense. In serata invece è previsto un generale miglioramento con possibili fulminazioni visibili in mare aperto.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori perfettamente in linea con il periodo e venti variabili.