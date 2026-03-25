La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la serata di oggi e la giornata di domani. Ecco le previsioni

L'annunciato impulso perturbato – il ciclone artico Deborah – che interesserà il nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali apporterà nelle prossime ore precipitazioni, nevicate e un deciso rinforzo dei venti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. E anche in Calabria arriva un cambiamento dell’allerta meteo, che passa da verde ad arancione nell’area tirrenica per la serata di oggi e la giornata di domani.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio dal pomeriggio-sera di oggi venti di burrasca nord-occidentali su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori, e mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte, l'avviso prevede inoltre nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla meteo-idro su Abruzzo e Molise, sui settori orientali di Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, Puglia settentrionale nonché su Calabria e Basilicata tirreniche.