Nelle prossime ore sono previsti ancora rovesci, localmente intensi, sempre nelle stesse zone. Ecco i dati pluviometrici registrati nelle diverse località della regione

Come da previsione il vortice ciclonico è giunto sulla Calabria apportando precipitazioni localmente intense. Il grosso del maltempo, durante la notte, è rimasto per fortuna a largo del mar Jonio con piogge e temporali, in mare aperto. Non sono mancati però locali rovesci a tratti intensi specie lungo le coste Joniche Crotonese e del Basso Catanzarese tra cui Isola Capo Rizzuto e Guardavalle.

Ecco alcuni dati pluviometrici registrati dalla giornata di ieri fino ad ora:

- Isola Capo Rizzuto: 144,4 mm

- Crotone-Salica: 132,4 mm

- Santa Caterina dello Jonio: 91,2 mm

- Sant'agata del Bianco: 88,2 mm

- Cutro: 69,4 mm

- Monasterace: 67,6 mm

Nelle prossime ore comunque non sono da escludere ancora locali rovesci, localmente intensi, sempre lungo la fascia jonica.