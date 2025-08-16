Precipitazioni intense e non sono mancate le grandinate. Particolarmente colpita la fascia costiera tirrenica, disagi alla circolazione

Come da previsione la giornata di sabato è stata contraddistinta da instabilità diffusa specie nelle aree montuose della Calabria con temporali localmente intensi e grandinate. Questo a causa di una goccia fredda che attualmente sta interessando la regione con aria fresca in quota a causare la formazione di temporali.

In questi minuti però forti nuclei instabili stanno interessando le aree costiere e in particolare il Vibonese e il Reggino dove sono in atto forti temporali e disagi alla circolazione.

Anche per la giornata di domani su tutta la regione sarà allerta meteo gialla, per come indicato nel bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.