L'area di bassa pressione presente tra la Spagna e il Nord Africa causerà l'indebolimento dell'anticiclone che attanaglia la Calabria da due settimane. Già dalla giornata di oggi infatti le condizioni meteorologiche inizieranno ad essere instabili a partire dalla serata quando piovaschi sparsi risaliranno il mar Jonio raggiungendo dapprima la bassa Calabria e, entro la notte, il territorio catanzarese fin verso il Crotonese e Cosentino interno. Le precipitazioni comunque risulteranno deboli o al più moderate e saranno accompagnate da tanto pulviscolo desertico che renderanno le piogge sporche.

Durante il weekend e in particolare nella giornata di sabato possibili rovesci interesseranno ancora parte della Calabria e in particolare quella jonica Reggina, Catanzarese e Crotonese dove comunque anche in questo frangente le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli.

Aria più fresca in quota però raggiungerà la regione nella giornata di domenica apportando un veloce miglioramento del tempo ma nelle ore pomeridiane si potranno sviluppare piogge e temporali convettivi nelle aree interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibile coinvolgimento anche delle aree costiere specie joniche. Di questo però ne riparleremo.