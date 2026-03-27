Imbiancati Sila, Pollino, Serra e Aspromonte. Piove nel resto della regione. Temperature invernali ovunque. Le previsioni
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Il ciclone Deborah ha fatto piombare nuovamente la Calabria nell’inverno. Già dalla giornata di ieri temporali, nevicate e venti forti hanno interessato la regione raggiungendo il loro culmine nelle ore notturne e il risveglio mattutino è sotto la neve: i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte si sono risvegliati sotto un'abbondante coltre bianca con accumuli che localmente raggiungono i 40-50 cm.
Le previsioni in Calabria
Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche resteranno ancora instabili: il ciclone Deborah infatti continuerà a sferzare la regione con piogge e temporali alternati a fasi più asciutte e nevicate che continueranno ad interessare tutte le aree montuose calabresi a partire dai 700 m di quota.