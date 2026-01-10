La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sulla nostra Regione. Forti venti di tempesta stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree Tirreniche e interne calabresi; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate specie nel Catanzarese.

Nelle prossime ore però aria fredda da Nord-est farà il suo ingresso sulla Calabria apportando un generale calo delle temperature e nevicate su tutti i monti a circa 900-1000m di quota.

Di seguito ecco alcune raffiche di vento registrate dalle stazioni meteo Arpacal e da quelle amatoriali dove spiccano addirittura 179 km/h a Monte Scuro (stazione meteo di MeteoLoGullo).

  • Celico - Monte Scuro 179 km/h
  • Placanica 121 km/h
  • Mendicino - Volpicchie 115 km/h
  • Amantea Spiaggia 100 km/h
  • Mormanno 96 km/h
  • Corbino 96 km/h
  • Luzzi - Cavoni 93 km/h
  • Altilia 92 km/h
  • Lattarico 92 km/h
  • Gizzeria Lido 83 km/h
  • Allai 81 km/h
  • Cosenza - Campagnano 79 km/h
  • Lamezia Terme 79 km/h
  • Frascineto 78 km/h
  • Petilia Policastro 77 km/h
  • Cosenza - Serra Spiga 76 km/h
  • Marina di Curinga 74 km/h
  • Cittadella del Capo 73 km/h
  • Pizzo Calabro 72 km/h
  • Sellia Superiore 70 km/h
  • Cosenza - Vaglio Lise 69 km/h
  • Pietrastorta 68 km/h
  • Cosenza Diodato 66 km/h,
  • Steccato di Cutro 66 km/h
  • Catanzaro - Viale Crotone 63 km/h
  • Limbadi 63 km/h
  • Soverato 62 km/h
  • Motta Santa Lucia 62 km/h
  • Capo Vaticano 61 km/h