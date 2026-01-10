Nelle prossime ore attesa aria fredda da Nord est che porterà un netto calo delle temperature e nevicate sui monti della regione

La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sulla nostra Regione. Forti venti di tempesta stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree Tirreniche e interne calabresi; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate specie nel Catanzarese.

Nelle prossime ore però aria fredda da Nord-est farà il suo ingresso sulla Calabria apportando un generale calo delle temperature e nevicate su tutti i monti a circa 900-1000m di quota.

Di seguito ecco alcune raffiche di vento registrate dalle stazioni meteo Arpacal e da quelle amatoriali dove spiccano addirittura 179 km/h a Monte Scuro (stazione meteo di MeteoLoGullo).