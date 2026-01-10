Nelle prossime ore attesa aria fredda da Nord est che porterà un netto calo delle temperature e nevicate sui monti della regione
La seconda fase di maltempo è giunta come da previsione sulla nostra Regione. Forti venti di tempesta stanno soffiando già dalla serata di ieri accompagnati da rovesci localmente intensi specie lungo le aree Tirreniche e interne calabresi; durante le precipitazioni si registrano anche grandinate specie nel Catanzarese.
Nelle prossime ore però aria fredda da Nord-est farà il suo ingresso sulla Calabria apportando un generale calo delle temperature e nevicate su tutti i monti a circa 900-1000m di quota.
Di seguito ecco alcune raffiche di vento registrate dalle stazioni meteo Arpacal e da quelle amatoriali dove spiccano addirittura 179 km/h a Monte Scuro (stazione meteo di MeteoLoGullo).
- Celico - Monte Scuro 179 km/h
- Placanica 121 km/h
- Mendicino - Volpicchie 115 km/h
- Amantea Spiaggia 100 km/h
- Mormanno 96 km/h
- Corbino 96 km/h
- Luzzi - Cavoni 93 km/h
- Altilia 92 km/h
- Lattarico 92 km/h
- Gizzeria Lido 83 km/h
- Allai 81 km/h
- Cosenza - Campagnano 79 km/h
- Lamezia Terme 79 km/h
- Frascineto 78 km/h
- Petilia Policastro 77 km/h
- Cosenza - Serra Spiga 76 km/h
- Marina di Curinga 74 km/h
- Cittadella del Capo 73 km/h
- Pizzo Calabro 72 km/h
- Sellia Superiore 70 km/h
- Cosenza - Vaglio Lise 69 km/h
- Pietrastorta 68 km/h
- Cosenza Diodato 66 km/h,
- Steccato di Cutro 66 km/h
- Catanzaro - Viale Crotone 63 km/h
- Limbadi 63 km/h
- Soverato 62 km/h
- Motta Santa Lucia 62 km/h
- Capo Vaticano 61 km/h