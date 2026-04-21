A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il cattolicesimo globale appare sospeso su una delicata linea di faglia: da un lato l’eredità di un pontificato che ha saputo insinuarsi nelle pieghe più controverse della contemporaneità, dall’altro una rinnovata cautela, se non una più esplicita ritrosia, incarnata dall’attuale Papa Leone XIV. Il passaggio non è soltanto di stile, ma di paradigma: laddove Francesco aveva scelto di abitare le contraddizioni del mondo, Leone sembra preferire una postura di ricomposizione dottrinale, meno incline alla sperimentazione pastorale.

Il pontificato di Francesco si è contraddistinto per una tensione inclusiva senza precedenti recenti, specialmente nei confronti delle identità marginalizzate. Il suo approccio verso le persone transgender – pur senza scardinare formalmente l’impianto dottrinale – ha aperto varchi simbolici di grande rilievo: l’accoglienza in Vaticano di gruppi di fedeli transessuali, il riconoscimento della loro dignità spirituale, l’invito reiterato a non respingere ma ad accompagnare. In quelle parole, spesso pronunciate con la semplicità disarmante che gli era propria, si avvertiva il tentativo di ricucire uno strappo secolare tra istituzione ecclesiastica e vite ai margini.

Durante la stagione drammatica della pandemia da COVID-19, questa sensibilità si è tradotta in gesti concreti. Mentre il mondo si chiudeva nella paura e nell’isolamento, Francesco ha promosso iniziative di sostegno rivolte a prostitute, persone transgender e senza fissa dimora, soprattutto nella diocesi di Roma: aiuti economici, distribuzione di viveri, accesso alle cure mediche. Non si trattava soltanto di carità, ma di una vera e propria presa di posizione: la Chiesa, in quel frangente, si faceva presidio di umanità per chi, già escluso, rischiava di scomparire nel silenzio pandemico.

Con l’ascesa di Leone XIV, il registro appare mutato. Senza rinnegare esplicitamente l’eredità del predecessore, il nuovo pontefice ha progressivamente ricondotto il discorso ecclesiale entro coordinate più tradizionali. I temi civili – dalle identità di genere alle nuove forme di famiglia – sono tornati a essere trattati con maggiore prudenza, talvolta con un lessico che richiama la necessità di “chiarezza antropologica” e di “fedeltà alla tradizione”. Non si assiste a una chiusura frontale, ma a una rarefazione del dialogo, una sorta di sospensione che lascia intravedere un cambio di priorità: meno esposizione mediatica, più consolidamento interno.

Tuttavia, sarebbe riduttivo leggere il pontificato di Leone esclusivamente in chiave di arretramento. Vi è, nella sua azione, una cifra diplomatica e una capacità di tessitura politica che meritano un’attenzione più analitica.

Emblematico, in tal senso, è stato il suo atteggiamento nei confronti di Donald Trump. In un contesto internazionale segnato da polarizzazioni estreme e da retoriche spesso incendiarie, Leone XIV ha scelto una via di interlocuzione ferma ma non conflittuale: ha saputo mantenere la distanza sui temi eticamente sensibili – immigrazione, giustizia sociale, diritti civili – senza cedere alla tentazione dello scontro frontale.

Questo equilibrio, tutt’altro che semplice, si è tradotto in una forma di autorevolezza silenziosa: Leone non ha cercato il consenso immediato né l’applauso mediatico, ma ha operato per preservare uno spazio di dialogo istituzionale, consapevole che la Chiesa, per incidere nel mondo, deve talvolta rinunciare alla visibilità per guadagnare in profondità. Il suo rapporto con Trump, lungi dall’essere una mera strategia diplomatica, ha rivelato una concezione del potere spirituale come forza di contenimento, capace di smussare gli eccessi senza legittimarli.

In questo senso, il pontificato di Leone XIV si configura come una stagione di transizione: meno profetica, forse, ma non priva di una propria coerenza interna. Se Francesco aveva aperto porte, Leone sembra interrogarsi su come custodirle senza che diventino varchi incontrollati. Tra apertura e misura, tra slancio e disciplina, la Chiesa continua così il suo cammino millenario, sospesa – ancora una volta – tra il bisogno di cambiare e il timore di perdersi.