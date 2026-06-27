Dalle temperature registrate in Calabria tra Novecento e oggi emerge una realtà diversa dai ricordi individuali: estati più lunghe, inverni sempre meno rigidi e un clima che cambia in modo evidente

La Francia è stretta nella morsa di una delle più violente ondate di calore della sua storia recente. Scuole chiuse, trasporti in difficoltà, temperature oltre i 44 gradi e decine di vittime indirette causate dalla ricerca disperata di refrigerio nelle acque di fiumi e laghi.

Non si tratta di un episodio isolato né di una semplice anomalia stagionale. Si tratta, piuttosto, dell’ennesima manifestazione di una trasformazione climatica che sta ridisegnando il volto dell’Europa. Gli scienziati parlano da anni di un aumento della frequenza, dell’intensità e della durata delle ondate di calore. I fatti, oggi, sembrano correre persino più velocemente delle previsioni.

Saremo costretti, da qui a qualche anno, a ridisegnare le nostre abitudini. Non si potrà lavorare dalle 11 alle 16, le scuole dovranno chiudere ad aprile e riaprire a ottobre e così via.

Eppure, davanti all’evidenza, continua a sopravvivere una frase che ritorna come un ritornello: «Ai tempi miei faceva più caldo». È un’affermazione rassicurante perché permette di credere che nulla stia davvero cambiando. Ma la memoria individuale non è una stazione meteorologica. Ricorda gli estremi, dimentica le medie, confonde un’estate torrida con un secolo di dati.

La Calabria costituisce uno degli esempi più eloquenti di questa trasformazione.

All’inizio del Novecento, quando nel 1909 i contadini delle campagne cosentine vivevano ancora seguendo il ritmo delle stagioni, l’inverno era una realtà concreta e tangibile. A Cosenza le gelate erano frequenti, le minime scendevano spesso sotto lo zero e la neve compariva con una regolarità oggi quasi dimenticata.

Nella Sila l’inverno durava mesi. Le nevicate abbondanti accumulavano metri di neve e molti paesi rimanevano isolati. A Gizzeria, pur mitigata dal mare, la stagione fredda era caratterizzata da piogge persistenti e temperature sensibilmente inferiori a quelle attuali. Persino Reggio Calabria, città mediterranea per eccellenza, conosceva inverni più lunghi, ventosi e umidi rispetto a quelli odierni.

Negli anni Sessanta il quadro era già leggermente mutato, ma l’alternanza delle stagioni rimaneva ben definita. L’autunno sfociava gradualmente nell’inverno; la primavera era una stagione autonoma, non un breve intervallo tra freddo e caldo. In Sila la neve rappresentava ancora un elemento strutturale del paesaggio e dell’economia montana. Le estati potevano essere molto calde, ma raramente raggiungevano la persistenza e la durata delle attuali ondate africane.

Negli anni Novanta cominciarono ad apparire con maggiore evidenza i segnali del cambiamento. Gli studiosi del clima italiano registravano già un incremento termico generalizzato e una diminuzione delle precipitazioni in molte aree del Mezzogiorno. Le temperature medie aumentavano lentamente ma costantemente, mentre gli eventi estremi iniziavano a diventare più frequenti.

Il salto più evidente si è verificato nel nuovo millennio.

Negli anni Dieci del Duemila la percezione di molti calabresi cambiò radicalmente. Le nevicate in pianura divennero episodiche; gli inverni iniziarono ad assomigliare sempre più a lunghi autunni. A Cosenza si moltiplicarono le giornate invernali con temperature primaverili. A Gizzeria e lungo la costa tirrenica si registrarono stagioni fredde sempre più brevi. Reggio Calabria vide crescere il numero di giornate tropicali, mentre la Sila, pur restando l’area più fredda della regione, iniziò a soffrire una riduzione della durata del manto nevoso.

Oggi il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. I rapporti climatici regionali evidenziano un progressivo aumento delle temperature medie, una diminuzione dei giorni piovosi e una riduzione della copertura nevosa. In Calabria gli ultimi anni risultano tra i più caldi mai registrati; in numerosi mesi le temperature medie superano sistematicamente i valori climatici del trentennio di riferimento 1991-2020.

Se si osservano le temperature medie di luglio a Cosenza lungo l’arco di oltre un secolo, emerge con chiarezza una tendenza che difficilmente può essere liquidata con il luogo comune secondo cui «ha sempre fatto caldo».

All’inizio del Novecento, attorno al 1909, la temperatura media del mese di luglio si attestava intorno ai 25 gradi. Sessant’anni dopo, nel 1960, si era registrato un lieve incremento, con valori medi prossimi ai 26 gradi. Negli anni Novanta la media aveva ormai superato i 26 gradi e mezzo, mentre nel primo decennio del Duemila si avvicinava ai 27-28 gradi. Oggi, considerando le medie climatiche degli ultimi anni, luglio oscilla tra i 29 e i 30 gradi, o anche oltre.

Ma il cambiamento più significativo emerge osservando l’inverno. Agli inizi del Novecento, a Cosenza, gennaio faceva registrare temperature medie comprese tra i cinque e i sei gradi. Negli anni Sessanta la media era salita intorno ai sei gradi; negli anni Novanta si avvicinava ai sette. Nel secondo decennio del Duemila si era ormai stabilmente attestata attorno agli otto gradi, mentre oggi si colloca spesso tra i nove e i dieci gradi.

È qui che si coglie la vera portata del fenomeno. Le estati molto calde sono sempre esistite nella memoria dei calabresi, ma gli inverni rigidi, le gelate frequenti, le brinate mattutine e la neve che talvolta raggiungeva anche quote relativamente basse appartenevano a una normalità climatica che si va progressivamente dissolvendo.

L’impressione diffusa che «una volta facesse più caldo» nasce spesso dal ricordo di qualche estate eccezionale; i dati, invece, raccontano un’altra storia. Raccontano di una Calabria in cui luglio è diventato mediamente più caldo di circa due gradi rispetto a un secolo fa e in cui l’inverno ha perso quasi la metà della propria intensità termica.

Per questo il cambiamento climatico non si manifesta soltanto nei record di calore che riempiono le cronache estive. Si manifesta soprattutto nell’assenza. Nell’assenza delle lunghe stagioni fredde, delle nevicate persistenti, delle gelate che accompagnavano i mesi invernali.

Più che un’estate che avanza, ciò che stiamo osservando è un inverno che arretra. E forse è proprio questa lenta scomparsa della stagione fredda il segno più evidente della nuova realtà climatica che sta trasformando la Calabria e l’intero Mediterraneo.

È questo il punto che spesso sfugge a chi sostiene che «ha sempre fatto caldo». Certo che ha sempre fatto caldo: il sole di luglio bruciava le campagne calabresi anche un secolo fa. Ma il clima non si misura osservando il giorno più afoso dell’anno. Si misura attraverso le medie, la durata delle stagioni e la frequenza degli eventi.

L’inverno calabrese di oggi non è quello del 1909. Non è quello degli anni Sessanta. Non è nemmeno quello degli anni Novanta.

La neve arriva più tardi e si scioglie prima. Le gelate diminuiscono. Le precipitazioni si concentrano in eventi brevi e violenti. Le mezze stagioni si assottigliano. L’estate comincia prima e termina dopo. In molte zone della regione settembre assomiglia ormai ad agosto, mentre ottobre conserva caratteristiche che un tempo appartenevano alla fine dell’estate.

La questione, dunque, non è stabilire se nel 1956 o nel 1983 si sia registrata una giornata più calda di quella odierna. La questione è osservare il quadro complessivo. E il quadro racconta una storia inequivocabile: la Calabria si sta scaldando, come si sta scaldando il Mediterraneo, come si sta scaldando l’Europa.

La nostalgia meteorologica è una cattiva consigliera. La memoria umana conserva il ricordo di un’estate torrida trascorsa da bambini, ma dimentica gli inverni lunghi, le settimane di pioggia, la neve che rimaneva per mesi sui monti della Sila. I dati, invece, non dimenticano.

E i dati ci dicono che l’inverno sta lentamente arretrando.

Forse è proprio questa la vera definizione del cambiamento climatico: non il caldo eccezionale di un giorno, ma la silenziosa scomparsa delle stagioni che avevano accompagnato per secoli la vita delle comunità calabresi. Un processo lento, quasi impercettibile anno dopo anno, eppure così profondo da aver modificato il volto stesso del paesaggio.

Chi oggi ripete che «una volta faceva più caldo» guarda un singolo ricordo; chi osserva il clima guarda un intero secolo.

E un secolo, purtroppo, racconta tutt’altra storia.