A quanto pare in Italia, la realtà non piace molto. Ogni vicenda deve assolutamente trasformarsi in una storia piena di incroci incredibili, fatta di personaggi misteriosissimi, retroscena fantastici, telefonate mai capite, e segreti mai confessati prima. Sembra che non si riesca più ad accettare un fatto per quello che è, senza andare a costruirci attorno una linea fatta di complotti, interrogativi cupi, sospetti infondati, e ricostruzioni letteralmente false che spesso finiscono addirittura per portarci nella rotta sbagliata. Cari lettori, benvenuti nel meraviglioso mondo dei misteri italiani. Un mondo fatto di storie davvero importanti, che purtroppo però, diventano vicende verso il quale potremmo chiedere a Ken Follett di scriverci su un bel romanzo.



L’ultimo caso di cui si parla quotidianamente è quello di Gianni De Gennaro. Una figura di primo piano dello Stato, un uomo che ha vissuto periodi importanti, ricoprendo incarichi di alto livello. La sua vicenda merita sicuramente molta attenzione nel capire il perché di questo gesto, ma dall’altro lato merita soprattutto molto rispetto in primis per la famiglia, ma in secondo luogo per una persona che avrà sofferto in modo indescrivibile prima di fare un gesto così forte.

Attorno a storie di questo genere bisognerebbe limitare una prassi tutta italiana: trovare un fatto, porsi milioni di interrogativi davvero discutibili, ipotizzare retroscena mai riscontrati realmente e ritrovarsi, nel giro di pochissimo, con un castello fantascientifico che invece di chiarire il significato di un qualcosa, lo gonfia ancora di più, fino a renderlo incomprensibile per tutta la vita. Naturalmente che sia chiaro, interrogarsi su un fatto è doveroso, ma andrebbe fatto sempre con tutti gli accorgimenti del caso.

Approfondire è cosa buona e giusta.

Ma non tutto ciò che appare poco chiaro nasconde necessariamente una regia terribilmente fantascientifica. Altrimenti la vita di tutti i giorni sarebbe un grandissimo complotto quotidiano fatto di mini vicende mai comprese, che nascondono segreti incredibili.



C’è però un altro fronte della storia giudiziaria di questo paese che meriterebbe un attenzione più giusta: quello dei pentiti. In Italia, il collaboratore di giustizia è diventato nel tempo, una figura di primissimo piano per quanto riguarda i casi mai risolti. Da una parte può rappresentare senza ombra di dubbio una pedina preziosa per smantellare organizzazioni criminali e ricostruire vicende di interesse puramente giudiziario/investivo, non quindi di interesse pienamente pubblico; dall’altra, resta però una persona che arriva da un passato fatto di interessi e convenienze, una componente che occorrerebbe dimenticare mai.

Eppure, spesse volte, sembra che basti essere pentito per acquisire una credibilità pazzesca, che dovrebbe invece essere conquistata sulla base di riscontri e prove reali che poi in fin dei conti lo stesso pentito non riesce a dimostrare.

Il rischio del pentitismo è che il racconto diventi più importante della verità reale, cosa che molti giudici non calcolano.

Dopotutto, perché una pentito decide di collaborare? Perché si è pentito realmente? Può darsi. Per aiutare lo Stato? Strano, ma comunque mai dire mai.

O forse perché, dopo una vita poco serena, ha semplicemente scoperto che dall'altra parte si può ottenere una vita migliore con una sistemazione (in tanti significati) decisamente più conveniente?

Mantenere un sistema di protezione dei collaboratori significa sostenere spese ingenti: trasferimenti, abitazioni, assistenza, sicurezza, nuove identità, tutela dei familiari e tanto altro.

La gestione dei pentiti in questo paese fa capo ad un apparato estremamente complesso, che richiede elevatissime risorse e controlli spesso poco utili, anche perché nella maggior parte dei casi nessun pentito rischierebbe la sua vita dopo le dichiarazioni fatte, poiché non dimentichiamoci che le sue dichiarazioni potrebbero semplicemente apparire reali dinanzi ad un giudice, invece che esserlo veramente del tutto.

Su questo tema è intervenuto con una notevole analisi, degna di attenzione, anche Luigi Bisignani, nel suo recente articolo pubblicato sul Tempo, richiamando l'attenzione su quelli che sono realmente i meccanismi di gestione e protezione dei pentiti. Una questione che forse merita di essere capita bene. Perché la collaborazione con la giustizia spesse, anzi spessissime volte può trasformarsi in un assegno in bianco.

Dopodiché non c’è dubbio che chi collabora deve essere tutelato, ma le sue dichiarazioni però dovrebbero essere verificate al massimo livello, con la stessa severità con cui si si verificherebbe qualsiasi altra fonte in merito ad altri casi che non sono di interesse pubblico.

Il problema di fondo è sempre lo stesso: in Italia di ogni fatto poco chiaro, si costruisce un mistero gigantesco, che invece di portare alla verità del caso, oscura sempre di più il finale.

Purtroppo invece che le verità del caso, prevalgono sempre i grandi retroscena, i personaggi misteriosi, i pentiti che improvvisamente ricordano tutto e le ricostruzioni totalmente inventate.

Bisognerebbe capire che alimentando sempre il tutto con semplici illazioni già date per vere, c’è il rischio veramente di lasciare qualche storia senza un finale concreto e reale, fatto di semplici dichiarazioni non provate in nessun caso, che portano solamente tanta confusione.