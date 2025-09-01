Con una lunga esperienza nel mondo della pubblicità e della comunicazione è stato nominato responsabile della comunicazione di Ama Calabria. Affiancherà Paolo, Aurelio e Francesco Pollice nella valorizzazione delle attività culturali e teatrali dell’associazione

C’è chi la Calabria la racconta per stereotipi, e poi c’è chi decide di raccontarla per bellezza, talento, e passione. Cosi entra in gioco Eugenio Mercuri, nominato nuovo responsabile della comunicazione di Ama Calabria, l’associazione che porta avanti con dedizione e passione grandi eventi teatrali e culturali in Calabria, con Paolo, Aurelio, e Francesco Pollice, quest’ultimo presidente dell’associazione, persona molto apprezzata e stimata nel panorama nazionale. Una notizia che non può che far piacere a chi crede nel potere delle storie ben raccontate.

Perché la cultura è uno dei motori più potenti per il cambiamento sociale di un territorio, e su questo credo che convengano in molti.

Fondatore di una nota agenzia pubblicitaria nel lontano 1985, non dimentichiamo che Mercuri porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente. Una figura solida, di quelle che sanno lavorare nel silenzio, ma che non temono di farsi sentire quando serve.

Un comunicatore a tutto tondo, con una sensibilità particolare per ciò che ha valore e va valorizzato, una persona che ama valorizzare la propria terra, con passione e dedizione in quello che fa.

In un momento storico in cui l’immagine della Calabria ha bisogno più che mai di essere rinnovata e raccontata nelle sue eccellenze, affidare la comunicazione di un presidio culturale come Ama Calabria a una figura degna di tale, possiamo considerarlo un segnale molto importante.

Perché saper comunicare la cultura non è solo un’arte: è una responsabilità. In bocca al lupo allora ad Eugenio Mercuri per questa nuova sfida. Che sia un percorso ricco di soddisfazioni, ma soprattutto di storie belle da raccontare, perché la Calabria ne ha tante. Bisogna solo saperle ascoltare.