Una semplice disposizione dei posti mette fianco a fianco due leader. Niente accordi né tregue politiche: alla festa della Polizia di Stato li unisce solo l’ordine alfabetico. Ma tra imbarazzi e ironia, a rubare la scena è un inaspettato calzino rosso

È profondamente italiana, e irresistibilmente ironica, la foto che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social: Carlo Calenda seduto accanto a Giuseppe Conte. Non un vertice, non un confronto, non una tregua. Solo… ordine alfabetico.

Sì, perché a volte la politica non è fatta di strategie, alleanze o rotture, ma di sedie assegnate con metodo burocratico. E così, alla festa della Polizia di Stato, il cerimoniale, neutrale ed implacabile, ha fatto quello che anni di dibattiti televisivi non sono riusciti a fare: mettere fianco a fianco due ‘mondi’ distanti.

Calenda, con la sua consueta lucidità tagliente, ha sintetizzato tutto in una frase che è già storia social: “situazione incresciosa”. Ma la vera notizia, cari lettori, non è solo la vicinanza. È quel dettaglio che urla più di mille dichiarazioni politiche: il calzino rosso!

Un rosso vivo, quasi provocatorio, che spunta elegante sotto il completo blu. Un manifesto cromatico in mezzo a una platea istituzionale. Un segnale? Un lapsus stilistico? O semplicemente un modo per dire: “posso anche stare accanto a Conte… ma resto sempre Calenda”.

Dall’altra parte, Conte mantiene la postura da ex premier: braccia conserte, sguardo vigile, come se stesse ancora negoziando qualcosa. Magari, in quel preciso istante, un accordo con il destino per cambiare posto e poltrona…

E invece no. Nessuna fuga possibile. Solo il rigore del protocollo.

Il risultato? Una fotografia perfetta per i meme. Perché la politica italiana, quando smette di prendersi troppo sul serio, diventa spettacolo puro. E in questo caso, il copione è scritto meglio di qualsiasi satira: due leader distanti, costretti alla convivenza per decreto alfabetico, mentre un calzino rosso ruba la scena.

Morale della storia: in Italia puoi evitare alleanze, puoi rompere coalizioni, puoi attaccarti a colpi di tweet e post, ma non puoi sfuggire al cerimoniale!

E soprattutto, non puoi nascondere i calzini.