I giornali – diceva uno scrittore che amo molto – non sono cattivi, raccontano soltanto la realtà, che è molto limitata. A essere illimitato è, invece, il male che abbiamo in testa e che fa in modo che distruggiamo in ogni direzione e con tutte le intensità possibili. Arriviamo a distruggere tanto verso il basso quanto verso l'alto. Però, quando, mentre stiamo bevendo un caffè, lo leggiamo su un giornale, il male è molto limitato perché in esso tutto è rudimentale, dilettantesco rispetto a quello del cervello che, invece, è una costruzione incredibile e immane.

Il mondo nel giornale può anche essere commovente e, in genere, lo tolleriamo soltanto per questo, ma resta una costruzione decrepita. Insomma, diciamolo francamente, la realtà è piuttosto misera. Il giornale personale, quello che abbiamo in testa, è il più spaventoso di tutti e contiene senz'altro cose ben più interessanti rispetto a quelle che ci fanno leggere le redazioni, che non è che una risciacquatura di ciò che abbiamo in testa al mattino, di ciò che abbiamo scritto e pubblicato dentro di noi, dove tutto è cattiveria.

In quella personalissima edizione del mattino c'è il male vero. Ci convinciamo di amare un posto o del fatto che ci piace stare a Cosenza oppure a Roma ma poi, quando siamo lì, ci diciamo: «dio mio, ancora famiglie con bambini e camionisti disperati», «ancora un sindaco che attraversa la strada e tutti che lo salutano con reverenza» e cose del genere. Mentre i giornali raccontano sempre le stesse cose: «un tizio è finito sotto un trattore e l'ambulanza è arrivata troppo tardi».

Nel concreto – ammetteva sempre quel grande scrittore – non cambia mai niente. Ogni cosa, in fin dei conti, torna uguale, si ripete in continuazione. E allora cosa ci tiene in vita? Probabilmente a tenerci in vita resta la curiosità che, a volte, può essere ripugnante, magari anche primitiva, animale, ma che, proprio in ragione di ciò, non si estingue, pur sapendo che là davanti, sui giornali come nella nostra realtà quotidiana, non c'è mai niente di nuovo.

Forse è proprio questa sproporzione tra ciò che accade e ciò che abbiamo dentro di noi a rendere possibile la nostra esistenza. Il male non ha bisogno di manifestarsi per intero, né di trovare spazio nelle cronache: gli basta abitare indisturbato i nostri pensieri. Il resto è soltanto la sua parte visibile.