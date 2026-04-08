In Italia, una donna su cinque lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Salari bassi, precariato e servizi insufficienti rendono difficile conciliare carriera e famiglia, evidenziando la necessità di politiche più inclusive e strutturali

In Italia, le difficoltà economiche e il contesto sociale sembrano dissuadere sempre più le famiglie dal decidere di allargarsi. Il dato che emerge da recenti statistiche è allarmante: una donna su cinque, infatti, dopo la nascita del primo figlio, lascia il lavoro. Questa condizione è il risultato di una serie di politiche e di un contesto che non riesce a conciliare vita familiare e lavorativa in modo adeguato. L'Italia si conferma, ancora una volta, un paese che fa fatica a sostenere le famiglie e soprattutto le madri che, purtroppo, si trovano a dover scegliere tra la carriera e la cura dei propri figli.

Le donne, infatti, sono quelle che maggiormente soffrono delle difficoltà economiche, con salari bassi, il precariato sempre più diffuso e servizi insufficienti. È necessario affrontare questo fenomeno con politiche più inclusive, che favoriscano la parità di genere e la conciliazione tra famiglia e lavoro. Le statistiche parlano chiaro: solo il 64,9% delle donne ha almeno un figlio, a fronte di un 84,1% degli uomini che, invece, possono vantare un maggior tasso di occupazione, segno che, nel nostro paese, le donne si trovano a dover fare sacrifici significativi.

L'incapacità di conciliare lavoro e vita familiare è un tema fondamentale e non più procrastinabile. Le donne che decidono di diventare madri devono, troppo spesso, rinunciare alla carriera, temendo che la maternità possa compromettere il proprio futuro professionale. Le politiche italiane non sono più in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie, se non attraverso misure assistenzialistiche a corto raggio che non affrontano le cause reali della disuguaglianza di genere.

Le politiche di welfare sono fondamentali, ma non sufficienti. Serve una vera riforma strutturale che promuova il benessere delle famiglie, una revisione completa delle politiche di supporto alle madri, la creazione di asili nido accessibili e di qualità, e incentivi alle aziende che incoraggino misure di conciliazione tra vita privata e professionale.

Inoltre, non possiamo ignorare il contributo degli uomini: anche loro devono essere coinvolti in questo cambiamento, non solo a livello normativo, ma anche culturale. La condivisione delle responsabilità domestiche e familiari deve diventare la norma e non l'eccezione. L'idea che solo le madri debbano occuparsi della cura dei figli è ormai superata e non è più in grado di rispondere alle necessità della società moderna.

La proposta di una maggiore equità nella distribuzione dei carichi familiari e lavorativi non è solo una necessità, ma una vera e propria esigenza per il futuro del paese. La nostra società ha bisogno di un cambiamento radicale che sappia investire sul potenziale delle donne, senza costringerle a sacrificare la carriera per la maternità, e che sappia valorizzare anche l'importante ruolo degli uomini nella cura dei figli.

Confapi, come associazione delle piccole e medie imprese, da sempre sostiene l'importanza di politiche che favoriscano l'occupazione femminile, e si impegna affinché le imprese possano adottare modelli di lavoro più flessibili, in grado di rispondere alle nuove esigenze delle famiglie italiane. L'Italia ha bisogno di un cambio di passo, non solo a livello economico, ma anche culturale e sociale.

Il nostro futuro dipende da politiche familiari efficaci, in grado di rispondere alle sfide del presente, favorendo una crescita sostenibile e inclusiva per tutti. Se davvero vogliamo un paese più equo, dobbiamo partire dalla famiglia, dalla madre, ma anche dal padre, e soprattutto dai nostri figli, che sono il vero motore del cambiamento.