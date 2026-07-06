Il Partito Democratico è nato come sintesi delle migliori tradizioni del riformismo italiano, rappresentando la sfida culturale più avanzata e coraggiosa degli ultimi anni. Come ci ricorda Pierluigi Castagnetti, i veri partiti nascono dai lunghi processi della storia e dalle grandi domande che essa pone; non sono mai il frutto di una rivalsa o del protagonismo di qualcuno in cerca di un attimo di notorietà pubblica. Provenendo da sponde diverse, la sfida originaria del PD è proprio quella di declinare nel tempo presente le tradizioni umanista, comunitaria, democratica e progressista. Questo amalgama, tuttavia, non è un dato assunto una volta per tutte, raggiunto e acquisito: va coltivato giorno per giorno attraverso la circolarità democratica e un legame autentico con i cittadini.

Il tempo che viviamo ci pone costantemente di fronte a una realtà frammentata, fluida e profondamente complessa. Le vecchie categorie politiche e sociali sembrano oggi insufficienti a interpretare i mutamenti in atto. In questo scenario, sorge spontaneo chiedersi: quale deve essere il ruolo dei cattolici democratici e dei progressisti? Queste tradizioni possono davvero convivere in uno stesso partito? E qual è la capacità del riformismo nel leggere le dinamiche globali, difendendo la dimensione relazionale della persona? Oggi questa attitudine è chiamata alla prova più difficile: abitare la complessità senza cedere alle semplificazioni populiste o ai nostalgici arroccamenti. Eppure, di tutto questo a livello locale non vi è traccia. Mentre a livello nazionale ci si interroga sul carattere plurale del partito e sul ruolo, per esempio, della cultura cattolico-democratica, in Calabria il dibattito culturale è inesistente. Se non produciamo una cultura politica intesa come visione condivisa che ci lega in un percorso, come possiamo pensare di ravvivare il partito? Un partito che non ha consenso ha innanzitutto un problema di identità: c'è un popolo che semplicemente non si riconosce più in esso. ll partito è luogo di passioni ideali e di slancio civile; è spazio di un cammino comune e di costruzione sociale. È un pensiero che produce una visione della storia; è sapere che custodisce e trasmette pratiche che edificano l'umano. In una parola, è cultura.

Quando una forza politica viene percepita come lontana dal vissuto delle persone, diventa autoreferenziale, finendo per parlare solo a se stessa. I nodi, inevitabilmente, vengono al pettine nelle urne. Gli ultimi risultati elettorali in Calabria – sia alle elezioni politiche sia alle recenti regionali – sono deludenti, attestandosi tra i più bassi d’Italia. Questo magro risultato deve interrogare profondamente la dirigenza sull'operato del partito. Dovrebbe indurre a un'auto-analisi seria, che interroghi in primis i dirigenti calabresi: l'attuale partito è ancora in sintonia con l'idea di fondo che lo ha fatto nascere? È evidente che qualcosa non va. Non si può pensare di costruire il nuovo senza avere il coraggio non solo di governare il presente, ma anche di orientarlo dentro un progetto chiaro di società. C'è un problema serio: il partito non può essere legato a una singola persona o a un gruppo ma deve agganciarsi a una prospettiva, a un'idea che abbia il coraggio di declinarsi nell'oggi. È necessario un netto cambio di marcia, un'azione culturale che offra nuove ragioni per giustificare la nostra presenza sul territorio. Abbiamo bisogno di dirigenti che vivano il PD come come un'esperienza primariamente culturale. Pietro Scoppola, uno dei padri nobili del PD, diceva che questo partito avrebbe avuto senso solo se fosse rimasto un grande cantiere di idee e una forza autenticamente riformatrice della società. Per lui la politica era «sofferenza per l'impossibile», cammino di tensione di fascinazione. Il partito è un'avventura fatta di riflessione e azione: un agire capace di scavare nel quotidiano, accompagnando le storie e i volti delle persone nella comunità che accoglie. Per inaugurare una nuova stagione dobbiamo coltivare l’ambizione di costruire una comunità politica che produca una visione della storia che viviamo, attraversati dalla fiducia iscritta nel movimento stesso delle cose e della vita. È giunto un tempo nuovo per la politica: un tempo in cui bisogna far correre le idee, contaminare le prospettive, creare cultura e generare entusiasmo attorno a un disegno comune. Solo così potremo dare forma a un partito capace di rispondere alle sfide della complessità.