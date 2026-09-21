L’aggressione alla professoressa da parte di un tredicenne impone una riflessione che va oltre la cronaca: il disagio delle nuove generazioni, lo smarrimento dei valori e la responsabilità educativa degli adulti.



Ci sono notizie che non possono essere liquidate come semplici episodi di cronaca.

Notizie che impongono di fermarsi, riflettere e interrogarsi sul modello di società che stiamo costruendo.



L’aggressione a una professoressa da parte di un ragazzo di appena tredici anni, raccontata in questi giorni, è una di quelle vicende che scuotono le coscienze.

A inquietare ulteriormente è il contesto descritto nell’articolo: la violenza ripresa con un telefono e accompagnata da un messaggio rivolto agli altri ragazzi, come se un gesto tanto grave potesse trasformarsi in uno spettacolo da condividere.



Al di là delle responsabilità individuali, che spettano agli organi competenti accertare, resta una domanda ineludibile: come può un adolescente arrivare a concepire la sofferenza di un’altra persona come qualcosa da esibire, anziché come qualcosa da rispettare?

È qui che la cronaca incontra l’antropologia e diventa una questione che riguarda tutti noi.



L’adolescenza è una stagione delicata, nella quale si costruiscono identità, relazioni e riferimenti morali.

I nostri ragazzi crescono in un ambiente profondamente diverso da quello delle generazioni precedenti, esposti a una comunicazione incessante, alla ricerca di approvazione e a modelli che talvolta confondono la notorietà con il valore personale, l’aggressività con la forza e la trasgressione con il coraggio. Non significa condannare un’intera generazione. Significa riconoscere che esiste una fragilità educativa che non possiamo continuare a ignorare.



Quando la violenza diventa contenuto, quando l’umiliazione dell’altro genera attenzione e quando il bisogno di essere visti prevale sulla capacità di comprendere il dolore altrui, siamo davanti a un problema che supera i confini della scuola. È il rischio concreto di uno smarrimento dei principi dell’umanesimo: quella centralità della persona, della sua dignità e del rispetto reciproco che costituisce il fondamento della nostra civiltà. Un insegnante non è soltanto colui che trasmette conoscenze, ma una figura educativa che contribuisce alla formazione dei cittadini di domani. Difenderne l’autorevolezza e garantirne la sicurezza significa tutelare un presidio essenziale della nostra comunità.



Ma la responsabilità non può ricadere esclusivamente sugli insegnanti. Dobbiamo avere il coraggio di rivolgere un richiamo forte anche alle famiglie. Essere genitori significa ascoltare, osservare e accompagnare.

Significa conoscere le frequentazioni dei propri figli, interessarsi alle loro abitudini digitali, prestare attenzione ai cambiamenti comportamentali e non confondere la fiducia con il disinteresse.



Non si tratta di alimentare un clima di sospetto, ma di recuperare una presenza educativa autentica. Un figlio ha bisogno di amore, ma anche di regole. Ha bisogno di comprensione, ma deve imparare a riconoscere i limiti.



Perché educare non significa soltanto proteggere i nostri figli dalle difficoltà del mondo. Significa prepararli ad affrontarle senza perdere il rispetto per gli altri. Non possiamo aspettare la prossima aggressione per accorgerci che qualcosa si è incrinato.

Non possiamo limitarci allo sdegno del momento e tornare, il giorno dopo, alla nostra indifferenza.



L’educazione comincia nelle famiglie, prosegue nella scuola e coinvolge l’intera società. Ai genitori rivolgo un appello semplice, ma non più rinviabile: siate vigili, presenti e autorevoli.

Non lasciate che siano soltanto gli schermi, i social network o il gruppo dei coetanei a educare i vostri figli. Ascoltateli, controllate con responsabilità, intervenite quando necessario e non abbiate timore di chiedere aiuto. Perché dietro ogni adolescente c’è una persona in formazione, che ha bisogno di adulti capaci di indicare una direzione.



Non aspettiamo che sia la cronaca a insegnarci ciò che avremmo dovuto trasmettere attraverso l’educazione: il valore della vita, il rispetto della dignità umana e il limite invalicabile della violenza. Quando questi principi arretrano, non è soltanto la scuola a essere in pericolo. È la nostra stessa idea di civiltà.





* (Avvocato, Componente Service Cittadino e Istituzioni Kiwanis Distretto Italia- San Marino)