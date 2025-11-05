Musulmano, socialista, figlio di immigrati ugandesi e indiani: a 34 anni conquista la città simbolo del capitalismo mondiale. La sua elezione non è solo un fatto politico, ma un atto poetico e civile: ecco perché

Nella notte che scende su Manhattan, tra le luci al neon e i clacson dei taxi, qualcosa di inedito ha attraversato l’aria. Non era il solito trionfo elettorale americano, fatto di coriandoli e bandiere, ma l’inizio di un nuovo racconto. Zohran Mamdani, 34 anni, musulmano, figlio di immigrati ugandesi e indiani, socialista democratico, è il nuovo sindaco di New York. La città che non dorme mai ha scelto di sognare in un modo diverso.

Una folla eterogenea, inzuppata di pioggia, urlava “Yes, we can” davanti al municipio. Giovani di origine asiatica, latinos, afroamericani, studenti, insegnanti. I nuovi esclusi.

Lì dove i grattacieli gettano ombre lunghe, il volto di Mamdani è diventato simbolo di un riscatto. “New York resterà città di immigrati — ha detto nel suo primo discorso — costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati e, da stasera, guidata da un immigrato.”

In quella frase c’è l’intera parabola di un Paese che da anni cerca un equilibrio tra paura e speranza. C’è la rivincita di chi, da generazioni, costruisce senza essere visto. E la poesia ruvida di una città che continua a rinascere.

New York, cuore economico e culturale del mondo, ha voltato pagina. Mamdani ha sconfitto Andrew Cuomo, il volto dell’establishment democratico, sostenuto apertamente da Donald Trump ed Elon Musk. Il tycoon aveva tentato il colpo basso: “Ogni ebreo che lo vota è uno stupido, perché Mamdani odia gli ebrei”, aveva urlato su Truth Social. La risposta del nuovo sindaco è stata fredda e dignitosa: “Non mi farò intimidire. Sono parole, non leggi.”

L’ha fatto con la calma di chi non urla ma sa che ogni parola incide come una lama.

Perché questa elezione non è un caso isolato: è il riflesso di un’America che cambia. Una parte del Paese stanca della politica urlata e muscolare ha scelto la gentilezza del coraggio. Non la debolezza, ma la fermezza di chi vuole costruire, non distruggere.

Da anni, la nazione più ricca del pianeta convive con la sua contraddizione più grande: venti milioni di poveri sotto la soglia di sopravvivenza, affitti che divorano i salari, università inaccessibili, città dove un pasto caldo è un lusso e un alloggio un miraggio.

New York, che concentra il 6% della ricchezza globale, è anche il luogo dove il 40% dei bambini vive in condizioni di precarietà abitativa. In questo scenario, Mamdani non appare come un visionario, ma come il sintomo di un’urgenza collettiva.

È la città che non chiede un miracolo, ma una giustizia quotidiana. Il suo voto è il grido sommesso di chi ha smesso di credere che la povertà sia colpa individuale.

Autobus gratuiti, affitti calmierati, supermercati comunali, più tasse ai ricchi. Una piattaforma che, in qualunque altro luogo, sarebbe sembrata un’utopia. A New York è diventata realtà.

“Congeleremo gli affitti per oltre due milioni di case”, ha promesso Mamdani. “Assumeremo migliaia di insegnanti. Combatteremo antisemitismo e islamofobia. E soprattutto: daremo dignità ai lavoratori che tengono in piedi questa città.”

Per i repubblicani è una provocazione. Per molti analisti, un esperimento politico destinato a cambiare la sinistra americana.

Bernie Sanders ha parlato di “una delle più grandi rivoluzioni democratiche della storia moderna”. Hillary Clinton ha brindato con un sorriso a denti stretti. Bill ha augurato “successo e saggezza”.

Ma dietro i messaggi ufficiali, la sensazione è chiara: l’America osserva New York come si guarda un laboratorio che potrebbe riscrivere il manuale della democrazia.

Trump, nel frattempo, ha commentato la sconfitta a modo suo: “Abbiamo perso perché non c’era il mio nome sulla scheda e per lo shutdown.” Ma dietro la giustificazione puerile si intravede un nervo scoperto.

New York è la sua città natale, il palcoscenico del suo impero e della sua caduta. Che proprio lì — dove aveva costruito il suo mito — trionfi un musulmano socialista, è una ferita che brucia.

Il trumpismo, in questa notte di novembre, appare come una maschera spenta. L’America profonda vacilla.

E il nuovo sindaco, con ironia sottile, lancia una sfida: “Donald Trump, so che stai guardando. Alza il volume.”

La vera forza di Mamdani non è nei programmi, ma nei volti che lo circondano. La moglie, Duwaji, artista e attivista, la più giovane First Lady nella storia della città, è stata il cuore della campagna. I volontari, migliaia, hanno bussato porta a porta, dormito poco, creduto molto.

Nei sobborghi, i poveri non chiedono miracoli, chiedono solo che la politica torni a guardarli.

“Non c’è bisogno di essere perfetti per cambiare qualcosa”, ha detto lui. “Basta smettere di scusarsi per ciò che si è.”

È un linguaggio nuovo, più vicino alla lingua delle strade che a quella dei think tank. Una lingua che parla con il tono della dignità e dell’appartenenza.

Ogni luogo, se osservato da vicino, racconta il mondo intero. E New York, oggi, è la lente che riflette una civiltà in bilico tra il tramonto e la rinascita.

La città dei miliardari — 123, che insieme valgono 759 miliardi di dollari — ha scelto un sindaco che promette di restituire potere a chi non possiede nulla. È una contraddizione, certo. Ma è anche una speranza.

Perché in quell’oceano di contrasti, tra Wall Street e Harlem, tra Fifth Avenue e il Bronx, si gioca la partita più grande: dimostrare che giustizia sociale e crescita economica non devono essere nemiche.

Le vittorie, però, non bastano. Lo sa anche Mamdani. Sa che l’euforia durerà poco e che presto arriveranno le prove: la finanza che si ribella, i media che lo metteranno alla gogna, gli avversari che cercheranno la sua prima crepa.

Sa anche che la storia americana non perdona gli idealisti. Ma a differenza di molti, non ha paura di cadere.

“Il senso comune direbbe che non sono il candidato perfetto: sono giovane, musulmano, socialista. E, cosa più grave, non mi scuso per nulla di questo.”

Non è una frase di propaganda. È una dichiarazione di libertà.

E io credo che questa notte non appartenga solo a New York, ma a tutti noi che, nonostante tutto, continuiamo a pensare che la politica possa ancora cambiare la vita delle persone.

All’alba, mentre Times Square si svuota e le prime luci colpiscono i vetri dei grattacieli, Mamdani esce dal palazzo e guarda la città. Non parla. Sorride appena. Forse sa che quella notte sarà ricordata a lungo.

New York ha eletto il suo primo sindaco musulmano. Ma, soprattutto, ha ritrovato se stessa.

Ha ricordato che la democrazia non è un rituale stanco, ma un atto di coraggio.

E che la vera rivoluzione non nasce dai palazzi, ma dalle strade, dai sussurri, dagli occhi di chi continua a crederci.

Nel suo volto, in quella calma lucida, si legge già la fatica e la speranza di una nuova America.

Una città ferita, ma viva. E ancora capace di far battere il cuore del mondo.