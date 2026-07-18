"Sila, l'ombra del Mig" è un podcast antropologico-investigativo realizzato e condotto da Gianfranco Donadio, in collaborazione con Antonio Martino, che ripercorre uno dei misteri più fitti e inquietanti della storia italiana: il ritrovamento di un caccia MiG-23 libico sui monti della Sila nel luglio del 1980

Sila, l’ombra del Mig è un podcast antropologico-investigativo prodotto dalla Società Editoriale Diemmecom e realizzato e condotto da Gianfranco Donadio, in collaborazione con Antonio Martino, dedicato a uno dei misteri più oscuri della storia italiana contemporanea: il ritrovamento di un caccia MiG-23 libico sui monti della Sila, in Calabria, nel luglio del 1980.

Il podcast ricostruisce la vicenda del relitto rinvenuto a Timpa delle Magare, nel territorio di Castelsilano, con a bordo il corpo del capitano libico Ezedin Fadhil Al-Khalil, e la mette in relazione con la strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980, quando il volo Itavia 870 precipitò nel mar Tirreno causando la morte di 81 persone.

Attraverso testimonianze, documenti processuali, atti giudiziari, ricostruzioni radar, analisi scientifiche e memoria dei luoghi, Sila, l’ombra del Mig attraversa il confine tra cronaca, storia, geopolitica e antropologia. Al centro dell’inchiesta c’è una domanda rimasta aperta per decenni: il MiG libico precipitato in Calabria è davvero caduto il 18 luglio 1980, come sostenuto dalla versione ufficiale, oppure la morte del pilota risale alla notte di Ustica?

La narrazione si muove dentro il clima teso della Guerra Fredda nel Mediterraneo, tra rapporti ambigui tra Italia, NATO e Libia di Gheddafi, diplomazie parallele, traffici militari, segreti di Stato e il lungo “muro di gomma” che ha accompagnato una delle pagine più controverse della Repubblica.

Nei sei episodi, il podcast racconta l’Italia degli anni di piombo e delle tensioni internazionali, il ritrovamento del “gigante di ferro” tra i pini della Sila, le incongruenze medico-legali sulla data della morte del pilota, le tracce radar della notte del 27 giugno, le ipotesi di una battaglia aerea nei cieli italiani, i depistaggi, i documenti mancanti, le morti sospette e il lavoro del giudice Rosario Priore nella ricerca della verità.

Tra Ustica, Calabria, Sila, MiG-23 libico, Gheddafi, NATO, segreti militari, ecomemorie del territorio e storia italiana, questo podcast prova a riportare alla luce le domande rimaste sotto la superficie. Non per sostituire una verità ufficiale con un’altra versione, ma per attraversare carte, voci e luoghi in cui la verità sembra essersi spezzata.