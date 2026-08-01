Nelle scorse ore l' Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso l'operato dell'assessore al Welfare, Lucia Fio, è intervenuta per dare una risposta concreta all'appello di un cittadino con disabilità motoria che ha chiesto una spiaggia realmente accessibile a tutti. «Non chiedo privilegi, ma il diritto di vivere il mare come qualsiasi altro reggino», aveva ricordato il cittadino nel suo appello, sottolineando come, per chi si muove in carrozzina, un'azione semplice come raggiungere la battigia e fare il bagno resti spesso un percorso a ostacoli.

Raccolto l'appello, l'assessore Fio ha disposto una ricognizione interna per verificare se l'Ente dispone già di attrezzature idonee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Dalla verifica è emerso che, grazie a specifici fondi, lo scorso anno erano state acquistate una passerella mobile per l'accesso alla battigia e una sedia da mare per persone con ridotta mobilità. Tali dotazioni erano state originariamente destinate al Lido comunale; ma non essendo stati effettuati i lavori di riqualificazione di quell'area e non risultando ancora in uso , l'Amministrazione Cannizzaro ha deciso di metterle immediatamente a disposizione della cittadinanza. È stata quindi effettuata una ricognizione delle spiagge maggiormente idonee , tenendo conto dei tratti di litorale privi di significative differenze di quota, così da garantire l'installazione in sicurezza delle strutture.

All'esito di questa valutazione, l'assessore al Welfare ha individuato l'area di Bocale come sito più adatto, anche grazie alla collaborazione del presidente della Circoscrizione territorialmente competente, Giuseppe Cantarella. Così, con il supporto degli operatori di Castore, nella mattinata di ieri si è proceduto al montaggio della passerella e della sedia da mare, rendendo concretamente accessibile quel tratto di spiaggia alle persone con disabilità o ridotta mobilità. L'assessore Lucia Fio e il presidente di Circoscrizione Giuseppe Cantarella, recandosi personalmente a verificare la messa in opera, sul posto hanno poi incontrato la signora Domenica e la figlia, che hanno potuto testare per prime la nuova passerella ed esprimere la propria soddisfazione per la possibilità, finalmente, di accompagnare la madre fino alla battigia in modo comodo e sicuro.

Per proseguire su questa linea, l'Amministrazione comunale, per il tramite dell'assessore al Welfare Fio, ha già avviato una r ichiesta alla Regione Calabria volta a modificare gli impegni di spesa su un fondo già esistente, così da poter acquisire almeno un'ulteriore passerella mobile e un'altra carrozzina da mare . L'obiettivo è installare le nuove dotazioni a partire dalla prossima stagione balneare, ampliando il numero di spiagge accessibili e garantendo a un numero sempre maggiore di cittadini il diritto di vivere il mare in condizioni di dignità, autonomia e sicurezza.