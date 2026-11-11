L'europarlamentare esprime solidarietà a studenti, dirigenti e personale scolastico. Al centro del suo intervento il rafforzamento della cybersicurezza, della prevenzione e della cooperazione tra gli Stati membri
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Esprimo la mia piena solidarietà agli istituti scolastici coinvolti nell’allarme bomba di oggi. Sono vicina agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale e a tutta la comunità educante». Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, in riferimento all’allarme bomba che ha interessato numerose scuole italiane e calabresi.
«Gli attacchi informatici e gli allarmi che in queste settimane stanno interessando diversi Paesi europei – prosegue – sono inaccettabili e richiedono una risposta tempestiva e rigorosa. Il Governo italiano e le istituzioni dell’UE sono già al lavoro per rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza».
«Come Unione europea - aggiunge l’europarlamentare calabrese -, occorre agire con determinazione per potenziare le politiche di cybersicurezza, investire in strumenti di prevenzione e migliorare la capacità di risposta agli attacchi informatici, consolidando la cooperazione tra gli Stati membri e promuovendo standard di sicurezza più elevati, a tutela dell'intero sistema economico e sociale europeo», conclude l’eurodeputata Giusi Princi.