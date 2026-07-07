Minasi e Loizzo difendono il cronoprogramma dell'opera: «La realizzazione procede come previsto e con le risorse già stanziate», respingendo le accuse delle opposizioni e ribadendo l'impegno del Governo

«Sull'Alta Velocità in Calabria si sta portando avanti un lavoro senza precedenti grazie all'impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Come per tutte le grandi opere, la pianificazione prevede una realizzazione per lotti: per questo il Pd, come al solito, dimostra una strumentale ignoranza delle procedure e, pur di fare propaganda, diffonde falsità». Così la senatrice della Lega Tilde Minasi, vicepresidente vicario del Gruppo, e la deputata della Lega Simona Loizzo.

«La realizzazione - aggiungono - della nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria - continuano le parlamentari - procede infatti come da cronoprogramma e secondo le risorse economiche già stanziate. Questa programmazione prevede la definizione dei finanziamenti una volta completati i progetti e valutate tutte le migliori soluzioni tecniche possibili. I fatti e i dati parlano chiaro: per il lotto 1a Battipaglia-Romagnano i lavori sono già in corso e interamente finanziati anche con fondi Pnrr; per i lotti 1b e 1c, ovvero le tratte Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praja, sono attualmente in corso gli iter autorizzativi. Inoltre, il lotto 2 Praja-Paola è in corso di progettazione, per il raddoppio della Galleria Santomarco è stata aggiudicata la gara da 1,6 miliardi di euro, e i lotti successivi, ovvero il lotto 4 Paola-Lamezia, il lotto 5 Lamezia Gioia Tauro e il lotto 6 Gioia Tauro-Villa San Giovanni, sono in fase di progettazione. Questa azione è supportata da uno stanziamento che supera i 35 miliardi di euro per modernizzare i trasporti nella nostra regione, con l'obiettivo concreto di estendere i binari dell'alta velocità fino a Reggio Calabria per ridurre i divari territoriali e accelerare la crescita economica e turistica».



Minasi e Loizzo concludono: «È proprio grazie all'impegno costante della Lega al governo e sul territorio che lavoriamo ogni giorno per i cittadini calabresi, per assicurare finalmente una mobilità efficiente e al passo coi tempi».