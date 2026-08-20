Primo Manlio Cimino sceglie di sostenere il progetto di governo per Cosenza e la candidatura a sindaco di Giacomo Mancini. Impegnato da anni nel sociale attraverso il progetto Il Muro Italia, Cimino annuncia anche di essere al lavoro, insieme a persone della propria rete, per costruire nuove candidature a sostegno del progetto.

Persa la bussola

Una scelta che Cimino fa partire dall’esperienza maturata sul campo e dalla domanda di cambiamento che ritiene sempre più forte in città. «A Cosenza c’è una grande voglia di cambiamento. La avverto parlando con le persone, incontrando famiglie, ascoltando ogni giorno chi vive situazioni di difficoltà. Dopo cinque anni credo sia evidente la distanza che si è creata tra l’amministrazione comunale e una parte importante della città. Cosenza ha perso la bussola. Bisogna ritrovare una visione chiara, una direzione certa e soprattutto la capacità di non lasciare indietro nessuno». Proprio l’impegno sociale rappresenta, per Cimino, una delle ragioni della convergenza sul progetto di Mancini. «Il mio impegno nel sociale, attraverso il progetto de Il Muro Italia, mi ha fatto conoscere una Cosenza che spesso la politica non vede, o che finge di vedere».

Punti in comune

Cimino individua nelle proposte di Mancini un punto di incontro preciso: partire dalle condizioni di maggiore difficoltà per costruire un nuovo progetto di città. «Ho seguito il percorso e le proposte di Giacomo Mancini e mi sono riconosciuto soprattutto in una sua convinzione: se vogliamo far rinascere Cosenza dobbiamo cominciare dal risolvere le situazioni di disagio, da dove c’è più solitudine, da chi è rimasto ai margini. Bisogna partire dagli ultimi per ricostruire l’intera città». Da qui la scelta politica: «Ho deciso di sostenere il progetto di governo di Giacomo Mancini e la sua candidatura a sindaco di Cosenza».

Impegno organizzativo

Ma Cimino annuncia anche un impegno organizzativo in vista delle amministrative. «Metterò a disposizione di questo progetto le competenze mie e delle centinaia di persone che collaborano con me ogni giorno attraverso Il Muro Italia, con le tante esperienze costruite sul territorio. Con molte di queste persone stiamo lavorando anche alla costruzione di candidature capaci di portare all’interno di questo progetto nuove energie, competenze, sensibilità ed esperienze maturate sul campo».

Cambiamento strutturale

«Cosenza ha bisogno di un cambiamento vero e strutturale, di persone nuove e competenti che abbiano il coraggio di mettersi in gioco e di restituire alla città una prospettiva diversa. Il cambiamento non può essere soltanto uno slogan elettorale. Deve diventare una scelta collettiva. E deve cominciare da chi, per troppo tempo, non ha avuto voce», conclude Cimino.