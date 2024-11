Nazzareno Salerno 'saluta' Elio Costa e chiede al partito di chiudere definitivamente la porta all'apparentamento con l'ex procuratore, che vorrebbe imporre la rinuncia al simbolo

"È evidente che non sussistono le condizioni per trovare un’intesa con Elio Costa: Forza Italia deve subito avviare un nuovo cammino che la veda protagonista alle prossime elezioni comunali di Vibo, chiudendo in maniera definitiva questo capitolo - ha dichiarato Salerno - Ho precedentemente sottolineato che le amministrative del Comune capoluogo di provincia rivestono una particolare rilevanza per il nostro partito che non può rinunciare al proprio simbolo e alle proprie idee. Ritengo pertanto che non si possa perdere ulteriore tempo, ma si debba costruire un progetto vincente capace di generare uno sviluppo stabile e duraturo. Sono sicuro che il coordinatore regionale Jole Santelli ed il coordinatore provinciale Domenico Arena si impegneranno in tal senso valorizzando le energie positive del nostro partito e tracciando un percorso di crescita di cui Forza Italia, che è la principale compagine di centrodestra, sia il cuore pulsante".



"Ad ogni modo, della questione concernente le amministrative di Vibo saranno interessati i vertici nazionali, che al territorio vibonese dedicano una speciale attenzione - conclude Salerno - Ribadisco pertanto il mio pensiero: Forza Italia, che è un partito abituato ad interpretare le esigenze della gente e a guardare al futuro, deve proporsi come punto di riferimento di una coalizione che abbia l’obiettivo di dare centralità e benessere a Vibo".