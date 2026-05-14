«Reggio Calabria merita di essere valorizzata, ha bisogno di liberare le sue energie perché è un crocevia strategico fondamentale, un hub naturale sul Mediterraneo». A dirlo Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d'Italia, oggi a Reggio per presentare la lista del partito alle prossime amministrative a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.

«Abbiamo messo in piedi una bellissima squadra di candidati - ha aggiunto - di uomini e donne che sono pronti con delle proposte concrete, importanti, come ha sempre dimostrato Fratelli d'Italia. Delle proposte che hanno cuore, testa, idee utili per valorizzare, per rendere soprattutto Reggio Calabria una città moderna, sicura, efficiente, che sappia valorizzare il turismo, il commercio, che sappia anche creare degli spazi ricreativi per i giovani ma che abbia anche a cuore tutte quelle persone che sono in difficoltà e che sappia anche tendere una mano ai più fragili e ai più deboli. Tutto questo, ovviamente, con un'attenzione particolare alla sicurezza e al decoro urbano. Io sono qui per augurare ai nostri candidati un grande in bocca al lupo e un grande in bocca al lupo a Fratelli d'Italia al sindaco e a tutta Reggio Calabria».