Il sindaco di Reggio Calabria rivolge i complimenti alla Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal Procuratore capo Giuseppe Borrelli, e al Comando provinciale della Guardia di Finanza, guidato dal Colonnello Agostino Tortora

«L'arresto di Domenico Paviglianiti – dichiara il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro – rappresenta un risultato di straordinaria importanza nella lotta alla 'ndrangheta e un grande segnale di forza dello Stato, che non demorde mai nel perseguire la criminalità.

Desidero quindi rivolgere, a nome dell'Amministrazione comunale e metropolitana e dell'intera comunità reggina, le più vive congratulazioni alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore capo Giuseppe Borrelli, ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza, guidato dal Colonnello Agostino Tortora, con un particolare plauso al Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria, che ha condotto l'operazione in sinergia con la Policia Nacional spagnola.

A tal proposito, vorrei evidenziare l'importanza della cooperazione internazionale, strumento indispensabile nella lotta alla criminalità organizzata. Perché le mafie non conoscono confini. E, proprio per questo, la risposta dello Stato deve essere in grado di superare ogni confine.

Ciascun successo contro la 'ndrangheta rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato e conferma che, grazie alla perseveranza e alla collaborazione tra istituzioni, nessuno può ritenersi al di sopra della legalità.

Pertanto, alla magistratura, alla Guardia di Finanza e a tutti gli investigatori che, con professionalità, determinazione e un prezioso lavoro di cooperazione hanno reso possibile la cattura di un latitante di massima pericolosità ricercato da anni, vadano i miei più sinceri complimenti per il lavoro svolto», conclude il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.