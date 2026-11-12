Rafforzare la democrazia interna ai partiti per contrastare l'astensionismo, restituire centralità agli elettori e rilanciare il ruolo del Parlamento. È la proposta emersa dal seminario promosso dall'Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, svoltosi alla Camera dei deputati, dedicato all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

«Per l'Associazione, la riforma elettorale da sola non basta: senza democrazia nei partiti non si supera la crisi della rappresentanza», afferma Soriero, presidente dell'Associazione.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Parlamentari del Mediterraneo (CESPAM), dà seguito al percorso avviato dall'Associazione anche nell'audizione del 21 maggio scorso presso la Commissione Affari costituzionali della Camera sulla legge elettorale. In quell'occasione era stata ribadita l'esigenza di rispettare i principi costituzionali e garantire agli elettori un ruolo da protagonisti.

«Servono regole che garantiscano trasparenza, diritti degli iscritti e contendibilità delle leadership e delle candidature. Non vogliamo ricostruire i partiti del passato, ma rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini», ha dichiarato Marco Filippeschi, componente del Direttivo.

Nel corso dell'incontro, presieduto da Paola Balducci, giurista ed ex parlamentare, il costituzionalista Carlo Ferruccio Ferrajoli ha presentato una bozza di proposte per una legge sulla democrazia interna ai partiti.

L'Associazione propone di chiedere alle forze politiche, in vista delle elezioni del 2027, un impegno ad approvare nella prossima legislatura una legge organica, valutando anche la costituzione di un Osservatorio permanente sull'articolo 49, attraverso il confronto con costituzionalisti, Fondazione Etica, ACLI e altre realtà associative.

«I partiti politici costituiscono il fondamentale raccordo tra società civile e istituzioni rappresentative. In questa prospettiva, il Centro Studi Parlamentari del Mediterraneo guarda con particolare favore all'iniziativa promossa dall'Associazione degli ex parlamentari», ha dichiarato Davide Antonio Ambroselli, direttore del CESPAM.

Al dibattito hanno partecipato Paola Caporossi, della Fondazione Etica; Antonio Floridia, politologo; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI; i costituzionalisti Cesare Pinelli e Sandro Staiano, insieme a esponenti del Direttivo dell'Associazione. Sono intervenuti inoltre gli ex parlamentari Vincenzo Gino Alaìmo, Anna Maria Carloni, Giovanni Zarro e Valter Bielli.