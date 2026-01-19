Mercoledì 21 Gennaio alle ore 11 presso il Salone della CGIL di Cosenza – Piazza della Vittoria il Coordinamento Regionale dell’Alleanza Verdi Sinistra terrà una conferenza stampa per illustrare la Campagna di mobilitazione sulla questione Sanità in Calabria, sullo stato comatoso del Servizio Sanitario pubblico, sui ritardi, sulla mancanza di personale medico e sanitario, sulle liste di attesa, sull’esodo sanitario, sulla spesa e sui finanziamenti non adeguati, sul Piano di rientro e il commissariamento, insomma sul vero e proprio stato di emergenza della Sanità calabrese e sulla negazione del Diritto alla salute per le calabresi e i calabresi.

Il portavoce regionale di Europa Verde Giuseppe Campana e il segretario di Sinistra Italiana Calabria Fernando Pignataro, insieme alle dirigenti e ai dirigenti del coordinamento regionale di AVS illustreranno le ragioni delle giornate di protesta e proposta, le modalità della mobilitazione, le tappe di un percorso che si concluderà con iniziative eclatanti e una manifestazione conclusiva a Roma.