Urne chiuse anche a San Giovanni in Fiore, tra le sei città calabresi chiamate al voto nel turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco.

I risultati

A urne chiuse l'affluenza al voto a San Giovanni in Fiore è del 47,59%. Con 19 sezioni scrutinate su 24 è Rosaria Succurro il nuovo sindaco. 53,10% la percentuale di preferenze ottenute. Antonio Barile al momento si attesta sul 49,9%.

LEGGI ANCHE: Ballottaggio a San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro è il nuovo sindaco

Sfida Succurro-Barile

A contendersi la fascia tricolore di San Giovanni in Fiore sono Rosaria Succurro, che nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre ha raggiunto il 25,62%, e Antonio Barile che si è attestato al 19,72%. Succurro gode del sostegno di cinque liste, tra le quali quelle con il simbolo di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le altre sono le civiche Il Fiore di San Giovanni, San Giovanni Capitale e Succurro sindaco. Una sola lista appoggia invece l’ex sindaco Barile, la civica Barile sindaco.

Gli altri comuni al ballottaggio

Oltre a San Giovanni in Fiore altri cinque comuni calabresi sono tornati alle urne per il turno di ballottaggio. La legge prevede, infatti, che nelle città con più di 15mila abitanti, se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno (in questo caso quello tenutosi il 20 e 21 settembre scorsi), si proceda a ballottaggio fra i due candidati più votati. Ed è questo quanto avvenuto anche a Castrovillari, Cirò Marina, Crotone, Reggio Calabria e Taurianova dove nessuno ha raggiunto il 50% delle preferenze.