Il monito del procuratore nazionale antimafia in vista delle imminenti elezioni: un richiamo ai partiti ed ai cittadini

«Tocca alla politica lavorare per avere delle liste politiche. E se non accade, sarà l'elettore a dover agire». Non le manda certo a dire il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, parlando delle liste di candidati che si stanno presentando alle elezioni politiche. A Reggio Calabria per la firma di un protocollo riguardante le misure di prevenzione, Cafiero de Raho coglie l'occasione per richiamare tutti ad un senso di responsabilità: tanto i partiti, quanto i cittadini.

Consolato Minniti