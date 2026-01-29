Fino a 50mila euro per ciascun progetto. L’assessore Calabrese: «Puntiamo a migliorare l’accoglienza dei visitatori, rendere più semplice la mobilità e valorizzare l’identità e la cultura di ogni comunità»

«Con Calabria Attrattiva vogliamo essere concretamente al fianco dei Comuni, aiutandoli a migliorare l’accoglienza dei visitatori, a rendere più semplice e sostenibile la mobilità nei territori e a valorizzare ciò che rende unica ogni comunità con la sua identità, la sua cultura, i suoi paesaggi»: è quanto afferma l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, commentando il nuovo avviso “Calabria Attrattiva – Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria”.

«Il nostro obiettivo – ha proseguito l’assessore – è accompagnare gli enti locali in un percorso di crescita che produca benefici reali e duraturi, non solo in termini turistici ma anche di qualità della vita per i cittadini. Per questo abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti chiari, favorendo progetti condivisi e integrati, capaci di rafforzare l’attrattività dei territori e raccontare al meglio la Calabria che vogliamo continuare a costruire insieme».

Con il decreto dirigenziale n. 20245 del 30 dicembre 2025, Settore 2 “Attrattività dell’offerta turistica – spettacoli – eventi a rilevanza turistica e culturale”, pubblicato il 27 gennaio scorso, il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico Locale ha approvato l’avviso pubblico mettendo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari a 617.000 euro, a valere sui fondi della Legge Regionale n. 13/1985. La scadenza delle domande è fissata al 23 febbraio.

«L’avviso – ha spiegato il dirigente generale Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale, Roberto Cosentino – è finalizzato a sostenere i Comuni calabresi nel potenziamento dei servizi di accoglienza turistica, nello sviluppo della mobilità verso gli attrattori culturali e naturalistici e nella valorizzazione integrata del territorio, promuovendo interventi coordinati, sostenibili e capaci di generare benefici concreti per le comunità locali».

Possono presentare domanda di partecipazione i Comuni della Regione Calabria, sia in forma singola sia attraverso forme associative tra enti locali, incluse le Unioni di Comuni e le aggregazioni temporanee costituite appositamente per la presentazione e l’attuazione dei progetti. Le risorse disponibili potranno finanziare interventi che spaziano dai servizi di accoglienza turistica – come infopoint, sportelli di orientamento e strumenti digitali per la fruizione del territorio – ai servizi di trasporto turistico e mobilità dedicata, comprendendo collegamenti verso poli culturali, naturalistici e paesaggistici, servizi navetta e soluzioni di mobilità sostenibile. L’avviso sostiene, inoltre, le prestazioni professionali nel settore turistico, quali guide e accompagnatori turistici, interpreti e altri profili qualificati, nonché le iniziative di valorizzazione del patrimonio territoriale, tra cui percorsi tematici, itinerari identitari, attività di animazione territoriale e strumenti innovativi di promozione. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 50.000 euro e può coprire fino al 100% delle spese ammissibili.

«La Regione Calabria – si legge nella nota – continua a investire sul turismo come leva strategica di sviluppo locale e territoriale e questa opportunità è la conferma del percorso avviato dal presidente Roberto Occhiuto».