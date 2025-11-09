«La mancata inclusione delle regioni del sud Italia, ed in particolare della Calabria, dal nuovo schema infrastrutturale dell’alta velocità predisposto dall’Unione Europea è un fatto gravissimo e protesteremo per questo in tutte le sedi. Il Movimento Cinque Stelle in tal proposito ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea». È quanto dichiara Pasquale Tridico, europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

Tridico e il M5s chiedono «soprattutto al governo italiano ed alla Regione Calabria, governati da quel centrodestra che a Bruxelles è parte della maggioranza con Raffaele Fitto membro della commissione ed al Consiglio europeo, di protestare, di chiedere spiegazioni rispetto a questa azione che va in contrasto con l’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questa è una scelta vergognosa che allontana il sud Italia dallo sviluppo e da una rete di trasporti fondamentali per il futuro della nostra regione».