Si è svolto a Lamezia Terme un Consiglio comunale aperto con all'ordine del giorno "La situazione e il superamento del campo: lo stato di avanzamento delle attività, criticità, misure di tutela per le persone coinvolte, interventi programmati e prospettive future". Nella massima assise cittadina è stato fatto il punto sul progetto che sta interessando il trasferimento dei due terzi dei cittadini del campo nomadi di Scordovillo.

Presenti alla riunione alcuni sindaci del Lametino: i sindaci di Maida, Tino Paone; Sanpietro a Maida, Domenico Giampà; Platania, Davide Esposito; Elia Pallaria, sindaco di Curinga; il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci; don Giacomo Panizza della Progetto sud. In rappresentanza del commissario straordinario per il superamento e la bonifica di Scordovillo, generale Vadalà, il tenente colonnello Nino Tarantino e il vicebrigadiere Falciatore.

Ribadito il percorso che si sta portando avanti e che vede ad oggi i 2/3 circa del totale residenti nell'accampamento già trasferiti in appartamenti, con conseguenziale abbattimento delle relative baracche e rimozione dei rifiuti speciali.

«Un ulteriore tassello - si legge in una nota – che si inserisce in forme di collaborazione non estemporanee, ma calate in un processo organizzativo condiviso, che ha preso le mosse dalla forte esigenza di superare l'accampamento sito in Scordovillo, totalmente incompatibile, anche sotto il profilo igienico-sanitario, con il concetto di residenzialità. Il lavoro sinergico svolto dalla Regione Calabria, dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione comunale di Lamezia Terme, dall'Aterp, dall'Ente del Terzo settore individuato dall'amministrazione regionale e con il supporto del commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, che ha preso le mosse da un apposito Protocollo stipulato nel 2024 tra la Regione Calabria, questa prefettura e il Comune di Lamezia Terme, sta consentendo l'attuazione di una risposta complessiva per il superamento dell'insediamento».