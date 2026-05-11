«È allarmante che nelle liste della destra alle elezioni comunali di Crotone vi siano candidati che, attraverso TikTok, inneggiano apertamente alla 'ndrangheta utilizzando linguaggi, simbologie e modalità comunicative gravissime e profondamente diseducative. Per questa ragione chiediamo un immediato intervento della Procura della Repubblica affinché venga fatta piena luce su quanto sta accadendo nella campagna elettorale crotonese». Ad affermarlo è il candidato sindaco di Crotone Vito Barresi sostenuto da una lista civica.

«Chiediamo al professor Vincenzo Voce, responsabile politico e garante morale delle numerose liste che sostengono la sua candidatura - prosegue - se si sia accorto che tra i suoi candidati vi è chi inneggia alla 'ndrangheta per fini elettorali e propagandistici. Cosa pensa il candidato sindaco della destra del contenuto diffuso attraverso un inquietante video di propaganda che, al momento, avrebbe già raccolto oltre 33mila visualizzazioni, migliaia di 'mi piace' e decine di commenti?».

«Sulla questione della 'ndrangheta - afferma Barresi - non si scherza. Non si fa propaganda sbagliata, ambigua o strumentale, soprattutto quando il pubblico a cui ci si rivolge è quello dei giovani, degli adolescenti e delle ragazze. La cultura mafiosa non può diventare un fenomeno da spettacolarizzare sui social network né un linguaggio da utilizzare per raccogliere consenso politico. Quanto sta avvenendo nella campagna elettorale di Crotone non appare inoltre distante né estraneo rispetto ai delicati fatti giudiziari che interessano il territorio e che sono ancora pienamente aperti e in corso. Ci riferiamo al processo Glicine, con centinaia di imputati chiamati a rispondere di gravi reati di mafia, e alla dirompente inchiesta Teorema, che coinvolge un consigliere comunale di Forza Italia, partito che ha sostenuto e voluto la candidatura a sindaco del professor Voce».

«Per queste ragioni - conclude Barresi - riteniamo indispensabile un chiarimento pubblico immediato. La città di Crotone merita una campagna elettorale limpida, trasparente e totalmente distante da qualsiasi ambiguità culturale, politica o comunicativa nei confronti della criminalità organizzata. Intervenga subito la Procura della Repubblica».