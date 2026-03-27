La corsa a Palazzo San Giorgio entra nel vivo con la discesa in campo di Francesco Cannizzaro. E dal centrodestra arriva subito un sostegno pesante. Il primo a commentare la scelta di candidarsi alla carica di sindaco di Reggio Calabria è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che accoglie con entusiasmo la scelta del parlamentare azzurro e ne sottolinea il valore politico e territoriale:

«Sono davvero felice che Francesco Cannizzaro, nostro parlamentare di primo piano e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, abbia deciso di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria», ha detto Occhiuto. «Ne abbiamo parlato spesso in queste ultime settimane e sono contento per questa sua scelta di coraggio: una scelta d’amore autentica per la sua terra, maturata con entusiasmo e senso di responsabilità».

«La Città metropolitana di Reggio Calabria è un motore importantissimo per la regione, e avere un sindaco come lui aiuterà anche me a governare meglio la Calabria», ha dichiarato il presidente della Regione. «Francesco affronterà questa sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di restituire finalmente ai reggini una guida forte, credibile e profondamente radicata nel territorio».

«Il centrodestra calabrese e tutta Forza Italia sono pronti a sostenerlo con convinzione in questa sfida così importante», ha aggiunto Occhiuto. «In queste ultime ore ho posto a Ciccio - lo chiamo spesso così, anche in virtù di un rapporto personale e politico cresciuto sempre più negli anni - un’unica condizione: anche da sindaco dovrà rimanere coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria».

«A lui va il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova e affascinante avventura», ha concluso il presidente della Regione Calabria.

Donzelli: «Fdi non farà mancare il suo apporto»

Il centrodestra di Reggio Calabria «ha scelto Francesco Cannizzaro come candidato sindaco. A lui rivolgiamo i migliori in bocca al lupo per questa sfida», afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. «Fratelli d'Italia non farà mancare il suo apporto alla campagna elettorale per permettere alla città e ai cittadini di Reggio il riscatto dal malgoverno della sinistra», aggiunge.

Zangrillo: «Ha scelto la sua terra anziché Roma»

«Apprendo con soddisfazione della scelta del mio collega di partito, l’onorevole Francesco Cannizzaro, di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria. Francesco, per tutti Ciccio, giovane brillante deputato e dirigente di Forza Italia, è un orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra, a tal punto da scegliere la sua terra anziché Roma, e in questi anni lo ha dimostrato con un impegno, una dedizione e, quel che più conta, una capacità di far accadere le cose, che sono la cifra di chi ha esatta contezza di cosa significa lavorare per il futuro del Sud, del proprio territorio e in particolare delle persone che ti hanno accordato fiducia. Proprio recentemente ho avuto modo di incontrarlo al mio ministero per un tema legato al personale della PA in Calabria e, come spesso succede con lui, sono stato travolto dal suo entusiasmo ed è stato difficile contenere la sua determinazione. Investire su Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria significa immaginare un percorso di crescita di quella importante città del Sud che darà ulteriore e decisivo impulso al processo di valorizzazione del Mezzogiorno». Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha poi concluso: «Forza Francesco, inizia una nuova e affascinante impresa, che sono certo vincerai insieme al popolo reggino e quello di Forza Italia!».

Fratelli d’Italia Calabria: «Reggio ha bisogno di voltare pagina»

Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria esprime pieno sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. «La scelta condivisa dal centrodestra rappresenta un passaggio importante per il futuro della città dello Stretto. A Cannizzaro rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà interpretare al meglio le aspettative dei reggini e guidare una stagione nuova per la città. Fratelli d’Italia garantirà il massimo contributo a questa sfida decisiva, mettendo in campo idee, energie, competenze e il proprio radicamento sul territorio. Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina e di avviare un percorso di rilancio dopo i troppi anni di progressivo declino determinato dalle esperienze di governo del centrosinistra. È il momento di restituire alla città visione, autorevolezza e capacità di programmazione, valorizzandone le potenzialità e offrendo risposte concrete ai cittadini».

Giannetta (Fi): «Leadership solida per il futuro di Reggio Calabria»

«Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria esprime convinto e pieno sostegno alla scelta del coordinatore regionale e deputato Francesco Cannizzaro di candidarsi alla guida della città di Reggio Calabria», così il consigliere regionale di Fi Domenico Giannetta.

«L’intera squadra di Forza Italia si riconosce con convinzione in questa candidatura, sostenendola con unità, orgoglio e spirito di responsabilità, consapevole che rappresenti non solo una proposta politica forte, ma anche un gesto di amore e dedizione verso Reggio Calabria», ha dichiarato Giannetta.

«Si tratta di una decisione consapevole, radicata e profondamente sentita, maturata lungo un percorso politico lineare e coerente, che oggi trova il suo naturale compimento in un’assunzione di responsabilità diretta verso la comunità reggina. Una scelta d’amore, autentica e viscerale, verso la propria terra, verso la propria gente, verso una città che Francesco Cannizzaro sente parte di sé e alla quale ha già dedicato impegno, passione e risultati concreti», si legge nella nota del consigliere regionale di Fi.

«Francesco Cannizzaro ha dimostrato, nel corso della sua qualificata esperienza parlamentare, una visione chiara e una straordinaria capacità di trasformare le idee in azioni concrete, portando Reggio Calabria nelle sedi istituzionali nazionali con efficacia e determinazione, come pochi hanno saputo fare. Un impegno che, per incisività e risultati, ha rappresentato un punto di riferimento concreto per il territorio, ben oltre quanto espresso da questa amministrazione negli ultimi dodici anni», ha aggiunto Giannetta.

«La sua candidatura nasce da una leadership solida, da un percorso costruito con coerenza, orgoglio e senso di appartenenza, ma soprattutto da un legame profondo con la città: un legame fatto di identità, radici e responsabilità. Non è una scelta comoda. Ma di appartenenza. Di orgoglio. È la scelta di chi decide di mettersi in gioco fino in fondo, di chi sente il dovere di stare vicino alla propria comunità, guidandola con visione, qualità e concretezza», così prosegue la nota.

«Siamo certi che non solo sarà un eccellente Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma che continuerà a esercitare il ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia con ancora maggiore incisività, rafforzando la già forte presenza del partito e la sua capacità di radicamento e ascolto sui territori, in una sinergia virtuosa tra livello locale e nazionale», ha dichiarato l’esponente calabrese di Fi.

«Reggio Calabria merita una guida autorevole, capace e visionaria. Francesco Cannizzaro rappresenta oggi questa opportunità, con il cuore, con la competenza e con il coraggio di chi sceglie di servire la propria città fino in fondo», conclude Giannetta.